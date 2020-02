Se billedserie Sylvester Andersen fra 3.y er en del af Grønt Udvalg på Frederiksværk Gymnasium og HF, hvor eleverne vil gøre skolen grønnere og mere klimarigtig. Foto: Joachim Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Elever vil gøre gymnasium grønt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever vil gøre gymnasium grønt

Halsnæs - 07. februar 2020 kl. 04:33 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er set før, at når det gælder kampen for klimaet, så er det ungdommen, der fører an. Således også på Frederiksværk Gymnasium og HF, hvor det er eleverne, der går forrest for at skabe en bæredygtig og grøn skole.

Sammenlignet med den jævnaldrende klimaforkæmper Greta Thunberg, der er vred over de voksnes manglende handling, så udtrykker Sylvester Andersen fra 3.y mere forståelse for, at gymnasiets ledelse ikke selv har taget initiativ.

- Vi har oplevet, at skolen sprang over, hvor hegnet var lavest. Men det er jo egentlig eleverne, skolen har bare ikke presset på. Men jeg kan godt se, at det kan være svært at tænke på alle ting. De skal få eleverne til at have det godt og lære noget, så jeg synes bare, det er fedt med den her bevægelse, at den kan skubbe til noget, og vi har fået stor respons og opbakning, siger han.

Sylvester Andersen er en af 25 elever, der på tværs af klassetrin er gået sammen for at skabe Grønt Udvalg, der snarest vil iværksætte en masse grønne tiltag.

Kantinen skal tilbyde vegetariske alternativer, så det er lettere at fravælge kød, der som bekendt er blandt de mindre klimavenlige fødevarer. Engangsplast skal ud. Der skal affaldssorteres. Og så skal skolen have pantskraldespande.

- Man har kunnet finde 20 flasker pant i tre klasselokaler, når dagen er omme. Det ville bare ende i storskrald. Pengene fra pant kan vi samtidig bruge til nye tiltag, forklarer han.

Mens det grønne udvalg vil gøre det nemmere for skolens elever at handle grønt og klimarigtigt, så er håbet også, at de samtidig får nogle vaner, de vil videreføre hjemme.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.