Elever i 9.B på Enghaveskolen er bekymrede for deres eksamen om kort tid efter et år med mange syge lærere og timer uden hverken lærer eller vikar. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo

Elever råber op om manglende undervisning

Halsnæs - 21. april 2018

Bægeret flød onsdag over for 9.B på Frederiksværk Skole, Enghave efter et skoleår med mange arbejd selv-timer og lærerskift. Da de mødte i skole klokken 8, var der ikke nogen lærer, og der var heller ikke sat vikar på. Efter noget tid blev de i stedet sat til at lave en opgave om Store Bededag, der ikke havde noget med deres pensum at gøre, og det var dråben for elevrådsmedlem Sara Bergqvist og hendes klassekammerater, der valgte at forlade skolen i protest, forklarer hun.

- Vi skal have eksamen om et par uger, og vi er helt klart nervøse for, om vi når at blive klar, siger hun.

I stedet ville eleverne fokusere på opgaver i de obligatoriske eksamensfag.

Især undervisningen i kristendom, som eleverne kan trække til eksamen, har haltet. Her har længevarende sygdom hos en lærer gjort, at eleverne er kommet bagud.

Også i dansk har skiftende lærere været en udfordring for klassen, der ikke har følt, at skolens ledelse har lyttet til deres bekymringer. Derfor besluttede de også onsdag at skrive et læserbrev til Ekstrabladet for at råbe op.

- Der har været meget tvivl om, hvilken lærer, der skulle føre os til eksamen. Det har været meget presset. Man bliver nødt til at råbe højt, før man bliver hørt, siger Sara Bergqvist.

Skole er blevet klogere

På Frederiksværk Skole, Enghave erkender skoleleder Mette Sabra, at klassen har været hårdt ramt af sygdom og ændringer. Skolen har dog lagt en plan for, at 9.B kan få de 32 timers kristendomsundervisning, som er Undervisningsministeriets vejledende timetal. Skolelederen fortalte fredag, at hun netop havde haft en snak med klassen.

- Jeg talte med dem til formiddag. De har ikke følt sig hørt tidligere, men den snak, vi havde, gjorde dem trygge, siger hun.

Mette Sabra forklarer, at det er de yngste årgange, der først bliver dækket af vikar, hvis skolen er i bekneb. Men det er ikke tilfredstillende for 9.B at have timer helt uden hverken lærer eller vikar.

- De gav os nogle gode råd. Det er vigtigt for dem, selvom de er så store, at der står en voksen i lokalet og sætter dem i gang. Det er ikke nok, at læreren sender en besked, når han ligger syg derhjemme. Når vi løber stærkt i hverdagen, har vi måske haft en tendens til at sige, at de bare kunne gå i gang selv. Så det vil vi følge op på, siger skolelederen.

Også Sara Bergqvist og 9.B er blevet mere trygge efter mødet med ledelsen. Det er faldet på plads, hvem der fører dem til eksamen, og hvis de trækker kristendom, så bliver der afsat ekstra tid til faget.