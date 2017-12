Se billedserie En overvældet og forbløffet Else Johansen modtog i sidste uge gaverne fra Halsnæs Lilleskole. Fotos: Martin Hierwagen

Elever donerer gaver til julehjælp

Halsnæs - 20. december 2017

Når eleverne på Halsnæs Lilleskole pakker deres julegaver op i år, så kan de gøre det med en ekstra god følelse i kroppen. De har nemlig været med til at glæde en masse børn, der ellers ikke havde udsigt til gaver, ved at donere 150 gaver - én fra hvert barn - til Røde Kors' julehjælp.

- Det er ikke noget, vi har gjort før, men jeg tror, vi kommer til at gentage det, for det har været en succes. Og næste gang tror jeg også, at børnene skal være med til at dele gaverne ud, siger Jakob Feilberg Olsen, viceskoleleder på Halsnæs LiIleskole, til Frederiksborg Amts Avis.

Halsnæs Lilleskole har i december stillet skarpt på temaet »at give til andre«, og det er i den forbindelse, at skolen har taget kontakt til Røde Kors og lavet en aftale om at bidrage til den eksisterende julehjælp.

Jacob Feilberg Olsen kalder det »et oplagt juletema«, og det er med julens budskaber om næstekærlighed og gavmildhed i tankerne, at projektet blev startet.

- Børn vil i julen som oftest tænke mest på at få og mindre på at give. De er ikke så bevidste om glæden ved at give, og det var udgangspunktet for at tage emnet op, siger han.

Alle klasser fra 0.-7. har deltaget i projektet og arbejdet med temaet om at give til andre på forskellig vis; fra et kram, en tegning eller at holde døren til at lave frivilligt arbejde med nødhjælp og foreninger.

Det har blandt andet gjort indtryk på de fire fjerdeklasseelever Lana, 10, Frederikke, 10, Liva, 10, og Dagmar Ea, 9.

- Det er fedt at hjælpe nogen, som har brug for det, og som vil blive glade for en gave, siger Lana og Dagmar Ea følger trop.

- Det er dejligt at glæde andre og blive glade på deres vegne, siger hun.

De gaver, børnene har givet, har enten været helt nye eller været børnenes egne ting - uden fejl og mangler - som de har pakket ind. Gaverne er herefter forsynet med en lille mærkat om, hvilken alder og køn den passer til.

- Det var svært lige at finde den rigtige gave, for man ville jo gerne have, at dem, som fik den, blev glade, siger Frederikke.

I december har skolen ad flere omgange haft besøg af Else Johansen fra den lokale Røde Kors afdeling, som har fortalt om sit frivillige arbejde med udsatte børn og familier i Danmark og om Røde Kors' julehjælp. I sidste uge skulle hun hente alle de gaver, som skolens børn har doneret til julehjælpen.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende før. Hele det projekt, de har haft kørende, er imponerende og så smuk en tanke.

- Jeg blev meget glædelig overrasket, da jeg så alle børnene afleverer gaverne. Jeg tror, jeg talte det til omkring 150 gaver, og jeg havde slet ikke forventet, at det blev så voldsomt. Min første tanke var, hvordan kommer jeg hjem med alt det her, siger Else Johansen, næstformand i Røde Kors Halsnæs.

Hjælpen var heldigvis nær. Skolens pedel trådte til med sin varebil og fragtede både gaver og Else Johansen hjem.

Søndag den 17. december var det blevet tid til den årlige uddeling af julehjælp fra Røde Kors Halsnæs, som samlede alle de familier, der havde ansøgt på Skjoldborg i Frederiksværk.

Her var også en del af Halsnæs Lilleskoles lærere til stede for at uddele gaverne.

- Det var rigtigt stort. Mange forældre var helt rørte over, at der blev tænkt på dem, og børnene blev rigtig glade for deres gaver, siger Else Johansen.

- En far på skolen valgte desuden at donerer en mountainbike til et barn. Vi lavede en lodtrækning og fandt en vinder, men drengen ved ikke, at han får den endnu. Til gengæld kan hans mor slet ikke få armene ned, siger Else Johansen.