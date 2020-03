Elektronisk byråds-ja til en række sager

Marts-byrådsmødet, der skulle være afholdt tirsdag, blev som tidligere omtalt aflyst, samtidig med at borgmester Steffen Jensen (S) har fået opbakning til at træffe afgørelser i sager, der ikke kan vente eller hvor der ikke er tvivl om flertallet. Derfor foreligger »referatet« fra mødet nu:

»Et enigt Byråd har tilkendegivet at udsætte Byrådsmødet den 17. marts 2020, idet de samtidig har bemyndiget borgmesteren til, med baggrund i den helt ekstraordinære situation hvor vi alle skal mindske risikoen for udbredelse af coronasmitten i samfundet, at træffe afgørelser i de sager på dagsordenen, der ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl,« hedder det indledningsvis om en række sager, som er vedtaget med bemærkningen: »Borgmesterens indstilling godkendt, idet det bemærkes, at beslutningen er truffet efter § 31 i Lov om Kommunernes Styrelse.«