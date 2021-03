Ekstra krydstogt til Hundested

Gennem længere tid har den internationale krydstogtportal Cruise Timetables kunnet meldt om et enkelt skibsanløb i Hundested sommeren 2022, men nu er der føjet et ekstra anløb på listen.

Søndag den 5. juni 2022 har tyske Phoenix Reisen for længst arrangeret anløb med skibet Amera, mens det for nyligt er annonceret at en gammel kending vender tilbage til Hundested: Krydstogtskibet får comeback i havnebyen 4. juli '22 i forbindelse med et ugelangt krydstogt i Danmark med start og finale i Edinburgh.

Sun 5Amera 7 Nacht Heimatziele und Konigliches Danemark Bremerhaven / Bremerhaven From 775 EURJulyMon 4Braemar 8 Night Denmark with Fredericia Celebrations Edinburgh / Edinburgh From GBP1,199ppChange

