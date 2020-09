Se billedserie Der var ikke meget tilbage af campingvognene nærmest eksplosionen på Bokildegård Camping i Melby. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Eksplosionsbrand hærgede campingplads: 56-årig slipper billligt

Halsnæs - 09. september 2020 kl. 04:57 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer til at koste en 56-årig mand fra Helsingør 40.000 kroner i bødestraf, at han sidste år var skyld i en eksplosionsbrand, som hærgede Bokildegård Camping i Melby, hvor tre campingvogne nedbrændte og flere fik skader. Det afgjorde Retten i Hillerød tirsdag middag. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Dermed slap manden billigt i forhold til den ubetingede fængselsstraf, som Stine Ruby, anklager ved Nordsjællands Politi, gik efter med en sigtelse om, at manden havde udsat andres liv eller førlighed for fare.

Det mente en enig domsmandsret ikke var bevist.

- Det er rettens vurdering, at der kan frifindes i det forhold. Der er tale om en naturlig handling, der får meget uheldige følger, og hvor der ikke har været fortsæt til at volde nærliggende fare for liv eller førlighed, sagde dommer René T. Olsen og gjorde det klart, at manden i stedet blev straffet efter Fyrværkeriloven med en bøde på 40.000 kroner.

Retten i Hillerød mente ikke, at eksplosions-

branden havde været til fare for nogens liv

eller førlighed. De dømte derfor kun en

56-årig mand en bødestraf for den voldsomme

episode.

En straf, som den tiltalte skynde sig at godtage.

Væltet på kokain Det er knap halvanden år siden, en marts morgen i 2019, at et øredøvende drøn bragede ud over Bokildegård Camping.

Kort forinden havde den 56-årige kokainpåvirkede mand - der med egne ord var »helt væltet på kokain« - totaltskadet sin bil ved at påkøre et stengærde langs Tollerupvejen i Melby. Han forlod ulykkesstedet og gik til sin campingvogn på plads nummer 78 på »kartoffelrækken« på campingpladsen.

- Jeg kan næsten ikke huske noget efter ulykken, for jeg slog mit hoved voldsomt og fik hjernerystelse og det hele. Jeg kan huske ulykken, og pludselig er jeg i min campingvogn, fortalte manden i retten.

Det tog brandfolkene fem og en halv time at få styr på situationen på campingpladsen, hvor tre campingvogne nedbrændte. Foto: Kasper D. Dønbo

Han har været sygemeldt de sidste tre år, er på kontanthjælp og har en depression.

- Jeg kan ikke huske alle detaljer. Jeg har været i chok og depression siden.

100 kilo krudt I campingvognens fortelt opbevarede manden en lænestol, en gasovn og fyrværkeri. I følge manden selv drejede sig om mellem 75 til 100 kilogram fyrværkeri - både lovligt krudt såsom raketter, fontæner og batterier, men også ulovlige kanonslag og en seks tommers luftbombe, en såkaldt krysantemumbombe.

Det fremgår også af den farlighedserklæring som Ammunitionsrydningstjenesten har lavet i sagen.

- Det var noget, jeg skulle bruge til mig selv og mine venner. Jeg har haft det liggende siden nytår og ikke tænkt på, at det var farligt, sagde den 56-årige og nægtede al kendskab til krysantemumbomben

I følge den tiltalte havde han mellem 75 til 100 kilogram fyrværkeri - både lovligt krudt såsom raketter, fontæner og batterier, men også ulovlige kanonslag og en seks tommers luftbombe, en såkaldt krysantemumbombe. Eksplosionen fra krudtet spredte fragmenter, krudt og inventar op mod 100 meter væk. Foto: Kasper D. Dønbo

- Jeg vidste ikke, at der var en bombe. Den må have ligget i en af kasserne, lød forklaringen.

Årsag ukendt Gasovnen og fyrværkeriet blev en sprængfarlig cocktail. Efter biluheldet tændte den tiltalte op i gasovnen i forteltet og gik ind i campingvognen.

- Pludselig er der bare fuld knald på noget derude, og jeg skal bare ud og væk, mand. Jeg falder på vej ud, og mens jeg lægger der, sprænger noget i luften, og taget ryger af forteltet, sagde den tiltalte og fortsatte:

- Jeg når ikke engang at rejse mig, før der er ild i campingvognen. Det går så stærkt.

En af politiets teknikere forklarede i retten, at det ikke har været muligt at finde ud af, hvordan branden startede.

- Umiddelbart er der sket en form for eksplosion, og der har været en brand, men rækkefølgen er ikke til at sige, og vi ved ikke, hvad der har forårsaget det, sagde teknikeren.

Alt kunne være røget Resultatet var dog, at mandens campingvogn eksploderede og udbrændte lynhurtigt. Den voldsomme strålevarme fik samtidig antændt nærtstående træer og nabovognens fortelt.

- Ilden går bare videre til næste fortelt, næste campingvogn, næste telt og næste campingvogn. Jeg stod og så på, og der var intet at gøre, genkaldte den tiltalte i retten.

Tre vogne i alt nåede at udbrænde, og mindste syv andre fik skader.

- Hvis vinden var gået den anden vej, så var hele campingpladsen futtet af. Det er jeg ikke i tvivl om, sagde den tiltalte.

Udenfor sæson Der er plads til cirka 100 vogne fordelt på syv rækker, og den tiltalte glædede sig desuden over, at den voldsomme episode fandt sted i slutningen af marts, inden campingsæsonen officielt går i gang.

Det betyder nemlig, at folk ikke må bo fast på campingpladsen. Der overnattede derfor kun ganske få campister, den nærmeste knap 70 meter væk. Det var netop et af rettens argumenter for , at ingen for alvor havde været i fare.

Altså bortset fra den 56-årige selv. Han blev efterfølgende kørt til hospitalet og havde fået adskillige brandsår og sprunget trommehinden.

- Men jeg kunne være død, som han konstaterede.

En villavej nytårsaften Selvom den tiltaltes campingvogn lå afsides bag flere andre vogne, huse og hække blev der dagen efter fundet rester fra campingvognene, teltstænger og ueksploderet krudt helt nede ved campingpladsens indgang.

Drønet fra eksplosionen vækkede både campingpladsens ejere og en af de få overnattende campister på pladsen.

- Omkring klokken 6 hører jeg pludselig tre-fire knald. Jeg tror først, at der er tale om skud og bliver bestyrtet. Siden kommer et kæmpe brag, forklarede vidnet i retten.

Han løb efterfølgende hen til den brændende campingvogn.

- Der var fuldstændig tilrøget overalt. Jeg forestillede mig et øjeblik, at XX kom ud med ild i kroppen, men da røgen havde lagt sig, stod han tæt ved forteltet og beskyttede sig med puder og signalerede, at han ikke kunne høre noget.

Frederiksborg Brand og Rednings stationsleder på stationen i Frederiksværk, Karsten Rasmussen, bor selv omkring tre kilometer fra campingpladsen. Alligevel var braget så højt, at det vækkede ham.

- Da vi kom til stedet var der stadig aktivt gang i fyrværkeriet. Det lignede en almindelig villavej nytårsaften, så vi måtte tage vores forholdsregler, forklarede Karsten Rasmussen.

Dårlig samvittighed Bokildegårds Camping er i mere end 30 år blevet drevet af byrådsmedlem i Halsnæs Kommune, Walter Christophersen(DF) og hans kone Janne.

Den tiltalte har haft campingvogn på stedet i 10-15 år.

- Jeg brugte det som fristed og har kørt derop nogen gang for at sove, hvis jeg ikke havde ro derhjemme, sagde manden.

Han karakteriserede det som en pensionist-campingplads.

- Der kom mange ældre på pladsen, og jeg var nærmest en ekstra søn for nogen af dem. Derfor har jeg det også rigtig dårligt med, hvad der er sket, sagde han.