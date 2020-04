Der bør i følge Steen Hasselriis være mange aktuelle problemstiller at drøfte. Foto: Allan Nørregaard

Eks-borgmester undrer sig: - Hvorfor gør vi ingenting?

28. april 2020

Tirsdag aften mødes de syv politikere i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse for første gang i næsten to måneder. Siden udvalgets seneste møde den 3. marts har statsminister Mette Frederiksen (S) lukket store dele af det danske samfund for at mindske smitten med coronavirus og påbegyndt en langsom genåbning for skoler, dagtilbud og en række liberale erhverv. De omfattende regeringsindgreb har haft stor betydning for hverdagen, som vi kender den; firmaer er tvangslukket, gået konkurs eller kæmper en desperat kamp for at overleve med hjælp fra statens hjælpepakker og kreativ tænkning. Mange har meldt sig arbejdsløse og endnu flere må arbejde hjemmefra og finde nye måder at gøre deres job.

De mange problemstillinger spiller ind i det fagområde, som Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager sig af, men en nærlæsning af dagsordenen afslører, at politikerne ikke skal behandle et eneste punkt med relation til coronakrisen. Det undrer nuværende byrådsmedlem og tidligere borgmester, Steen Hasselriis (V), som selv har plads i udvalget.

Antallet af sager, som udvalgene har håndtere i byrådsperioden.





Miljø & Plan: 345 sager

Skole, Uddannelse og Dagtilbud: 233 sager

Kultur, Idræt og Demokrati: 221 sager

Ældre og Handicappede: 220 sager

Sundhed & Forebyggelse: 211 sager

Erhverv & Beskæftigelse: 160 sager - Jeg undrer mig over, at vi står i en historisk krise for erhverv og beskæftigelse, og så beskæftiger udvalget sig slet ikke med det. Det er mærkeligt, siger han og fortsætter:

- Jeg mener selvsagt, at vi burde drøfte situationen, og jeg havde forestillet mig, at der på dagsordenen ville være en masse punkter om, hvad vi kan og skal gøre for at mildne krisen lokalt i vores samfund.

Den mindste sagsbunke På tirsdagens møde skal politikerne kun tage stilling til, hvor stort et bidrag Halsnæs Kommune fremover skal yde til Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS). På udvalgets møde i marts indeholdt dagsordenen en status på udvalgsmål, en gennemgang af førtidspensionsområdet og et tema om erhverv. Dertil kom et punkt om integration, som Venstre havde fået på dagsordenen.

- Der er ét punkt på dagsordenen denne gang, og der er nærmest intet politik i det. Kigger man længere tilbage på udvalgets arbejde, så der heller er ikke de store revolutionerende sager på dagsordenen. Der sidder altså et helt udvalg, som får betaling, men stort set intet laver, siger Steen Hasselriis.

En gennemgang af de seks fagudvalgs sagsbunker viser, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har behandlet klart færrest sager i den igangværende byrådsperiode fra januar 2018 - 160 i alt. Alle andre udvalg har behandlet over 200 sager, og Miljø- og Plan-udvalget har endda rundet 300.

- Der er to muligheder. Den første er, at der bliver der taget hånd om det af borgmesteren og administrationen, mens politikerne i udvalget og byrådet er koblet af. Det er ikke meningen og i så fald et demokratisk problem, siger Steen Hasselriis og fortsætter:

- Den anden mulighed er, at der slet ikke sker noget.

Strategi i skraldespanden Hvert år flokkes turisterne til Halsnæs Kommune i sommerhalvåret. Lokket af de nordsjællandske strande, de hyggelige bade- og havnebyer, de rolige sommerhusområder og den allestedsværende natur. Men de danske grænser er stadig lukket, og holder de mange gæster fra blandt andet Tyskland og Skandinavien ude. Omvendt ser det lige nu ud til, at danskerne heller ikke selv kan hoppe på en flyver og valfarte ud i den store verden. Så hvad betyder coronakrisen egentlig for turismen?

- Vi bør drøfte turismen, den situationen vi står i, og om vi som kommune skal ændre turismestrategien. Jeg tror, at vi vil se et andet mønster i år med mere indlandsturisme og mindre udlandsturisme, siger Steen Hasselriis.

Halsnæs Kommune er en del af VisitNordsjælland, som skal samle og udvikle turismeindustrien i de nordsjællandske kommuner Halsnæs, Gribskov, Fredensborg og Hillerød. Tidligere var Helsingør Kommune også en del af turismeorganisationen, men kommunen har fornylig meldt sig ud.

- Derfor står vi på alle måder i en ny situation, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi skal bruge VisitNordsjælland fremadrettet, og om vi skal bidrage mere eller mindre til dem, siger Steen Hasselriis og fortsætter:

- Alt det, der er lavet med vores nuværende turismestrategi, er lige til at putte i skraldespanden. Vi står i en helt ny situation. Jeg siger ikke, at vi skal have en færdig facitliste, men vi bør begynde en debat om, hvilken vej vi skal gå. Nogen vil sige, at vi skal vente, fordi vi ved for lidt, men så kommer vi bagud - eller går måske helt i stå.

Er der noget, vi kan gøre? Staten har indført en stribe hjælpepakker, som skal give selvstændige og virksomheder i alle størrelser en hånd gennem krisen. I marts fremrykkede Halsnæs Kommune betaling af regninger for i alt 31 millioner kroner til virksomheder. Kommunen har desuden fremskyndet og udbudt flere anlægsopgaver. Det er dog alt sammen sket, mens udvalget har ligget stille.

- Jeg er med på, at coronavirussen har gjort sit til at stoppe det politiske arbejde, men omvendt burde det også betyde, at der er masser af ting at diskutere for udvalget nu. Nogen af vores virksomheder kan for eksempel knække halsen på det her. Er der noget, vi kan gøre, så de ikke fyrer medarbejdere?, spørger Steen Hasselriis.

På landsplan har over 45.000 danskere meldt sig ledige under coronakrisen.

- Hvor mange arbejdsløse har det medført her, og hvad gør vi med dem? Der er mange både unge og ældre, som mister arbejdet nu. Der går måske to-tre måneder, før de kommer arbejde, så kan vi opkvalificere dem, så de steder bedre, når krisen er overstået?, siger Steen Hasselriis.