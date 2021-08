Se billedserie Svend Petersen har på få år opkøbt en stribe gårde og jordarealer i Melby. Nu har han øjnene rettet mod Bokildegård Camping, som han ønsker at udvide betragteligt. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Ejendomsmatador vil opkøbe og udvide politikers campingplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ejendomsmatador vil opkøbe og udvide politikers campingplads

Halsnæs - 24. august 2021 kl. 17:39 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

I 36 år har byrådsmedlem Walter Christophersen og hans hustru Janne drevet Bokildegård Camping, men inden længe kan det være bygge- og ejendomsematadoren Svend Petersen, der står som ejer. Den kontroversielle erhvervsmand har opkøbt en række gårde og jordarealer i Melby og nu øjner han chancen for at udvide sine omfangsrige besiddelser yderligere med et muligt opkøb af Bokildegård Camping.

Læs også: Kontroversiel byggematador har blikket på politikers campingplads

Lokalpolitikeren bekræfter, at der har været kontakt mellem parterne, og at han ønsker at sælge campingpladsen, som han driver med hustruen Janne.

- Vi har haft dejlige drøftelser med Svend Petersen og hans advokat, som er visionære. Qua vores alder ønsker vi snart at kaste håndklædet i ringen, men lige nu pågår der ingen forhandlinger, siger Walter Christophersen.

Han har dog sat sin underskrift på en fuldmagt til Rytterhuset ApS, en virksomhed som er ejet af Svend Petersen. Virksomheden har hos Halsnæs Kommune søgt om mulighed for at udvide campingpladsen ved at inddrage landzoneareal. Det nye område vil byggematadoren bruge til camping og opstilling af cirka 25 sheltere og 25 tipi- og beduintelte per hektar.

- De spurgte os allerede i februar, om vi ville give en underskrift, så de kunne få kommunen til at undersøge mulighederne for en udvidelse. Uden vores fuldmagt kunne de ikke komme videre. Det er der intet odiøst i, siger Walter Christophersen.

Frederiksborg Amts Avis har været i kontakt med Svend Petersen, som endnu ikke ønsker at sig udtale om sagen.

Uden for døren Af Miljø- og planudvalgets dagsorden fremgår det, at Svend Petersens ønske er at udvide campingpladsen enten mod nord eller sydvest. Her vil der være plads til at udvide med henholdsvis 49.500 eller 33.000 m2. Den eksisterende campingplads er på cirka 35.000 m2, så der er tale om en fordobling af campingpladsens størrelse.

Jorden mod nord ejer Svend Petersen allerede, og blækket på købsaftalen for jordarealet mod sydvest er dårligt blevet tørt. Det købte han i juli af Walter Christophersen med overtagelse fra 1. januar 2022.

- Jeg går ud af alt, konstaterer Walter Christophersen, som formentlig også kommer til at gå ud af døren, når først Udvalget for Miljø og Plan og siden byrådet skal behandle sagen politisk. Her vil han efter alt at dømme være inhabil

Svend Petersen ønsker at udvide campingpladsen enten mod nord eller sydvest. Han ejer i forvejen jorden mod nord og har netop købt jorden mod sydvest af Walter Christophersen. Illustration: Bilag 1. Plan og beskyttelsesmæssige forhold ved en udvidelse af Bokildegård Camping

- Ja, er du tosset, jeg er inhabil. Også så det vil noget. Og jeg vil også erklære mig inhabil i sagen, og så er det udvalgets opgave at tage stilling til det. Men jeg regner da med, at jeg skal uden for døren, siger DF'eren.

Ville selv udvide Svend Petersen har - og har haft - en stribe klagesager kørende hos Halsnæs Kommune, blandt andet om håndteringen af et naturbeskyttet overdrev og fjernelsen af et naturbeskyttet dige fra 1700-tallet, ligesom kommunen har krævet, at Svend Petersen skal fjerne hegn og buske omkring overdrevet.

Svend Petersens ageren i området har fået lokale borgere til at starte en underskriftindsamling for en fredning af den grønne kile mellem Melby og Liseleje, og det er kun en uge siden, at Anja Rosengreen(SF), formand for miljø og planudvalget, modtog knap 2.500 underskrifter.

Det virker ikke til at have gjort indtryk på Walter Christophersen, for han lægger ikke skjul på sin begejstring for Svend Petersens tanker om at udvide campingpladsen til det dobbelte areal.

- Vi har haft mange overvejelser om pladsen, men når man møder mennesker, som måske er interesseret og ser et udviklingspotentiale - og desuden har midler, som vi slet ikke kan forholde os til - så siger man ikke bare nej. Jeg ser da klart et potentiale i at udvikle turismen i Halsnæs, og så kan vi lige så godt se, hvordan lokalpolitikerne i Halsnæs forholder sig til det, siger Walter Christophersen.

Han løfter samtidig sløret for, at han i midten af 1990'erne selv gik med planer om at udvide campingpladsens areal betragteligt.

- Dengang havde vi en udvidelse mod nord på tegnebrættet, der ville tredoble campingpladsens størrelse. Alt var på plads. Der var en stor finansiering og forståelse fra det daværende tekniske udvalg, men det det var Frederiksborg Amt, som sad med taktstokken, og vi kæmpede i årevis mod dem - og endte også på forsiden af din avis. Til sidst sagde de blankt nej, fordi de opfattede det som »miljøsvineri«, erindrer den garvede campingpladsbestyrer.

- Men det er den vej, vi skal gå, hvis vi vil løfte turismen i Halsnæs. Vi er inde i en fantastisk periode for campingpladser og har lige haft den bedste sæson nogensinde. Danskernes livsstil har ændret sig med corona, og de har fundet ud af, at Danmark ikke er et helt tosset land at holde ferie i.

Minderne har man Walter Christophersen og hustruen Janne har i over tre årtier drevet Bokildegård Camping, så det er et livsstykke, som parret nu går med ønske om at sælge videre.

- Vi har haft pladsen i 36 år, og det har været en fantastisk rejse, hvor vi undervejs har set generationer komme forbi og vokse op. Det kan man ikke smide ud med badevandet uden at savne, men som Ellen Gottschalch sang, »minderne har man da lov at have«, siger Walter Christophersen.

Han fyldte i sommer 70 år og annoncerede tidligere på året, at han trækker sig fra politik efter 20 år i kommunalpolitik og en periode i Folketinget.

I stedet ønsker han nu at bruge tiden på familien.

relaterede artikler

Kilesagerne: Overdrev skal pløjes 19. august 2021 kl. 04:43

2491 for kile-fredning 13. august 2021 kl. 14:30