Ejendomsmatatoren Svend Petersen har fået påbud om at retablere det naturbeskyttede overdrev han uretmæssigt har dyrket ved sin ejendom Muldstensgården i Melby. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Ejendomsmatador får påbud om at retablere overdrev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ejendomsmatador får påbud om at retablere overdrev

Halsnæs - 29. april 2021 kl. 14:06 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Ejendomsmatadoren Svend Petersen skal retablere det beskyttede overdrev i den grønne kile mellem Melby og Liseleje, som han i strid med lovgivningen har pløjet op og fornylig også gødet. Det erfarer Frederiksborg Amts Avis.

Halsnæs Kommune har meddelt er et påbud til Svend Petersen i den første afgørelse i flere sager som den omstridte milliarær har kørende efter at han har opkøbt tre gårde i området.

»Halsnæs Kommune meddeler hermed påbud om retablering af beskyttet overdrev på din grund, matr. nr. 16a Melby By, Melby. Retablering skal ske ved at harve arealet tre gange i løbet af 2021 med ca. 2 måneders mellemrum mellem hver harvning. Første harvning skal foregå inden 9. maj 2021, sidste harvning skal foretages i september 2021. Arealet må ikke fremover omlægges, gødes, sprøjtes, drænes eller tilplantes mv. Arealet kan anvendes som høslæt- og/eller afgræsningsareal, sidstnævnte dog uden at dyr tilskudsfodres (stråfoder, grovfoder mv.) i den periode de har adgang til arealet,« hedder det til Svend Petersen fra kommunen.

Dermed bliver det også slået fast at det beskyttede overdrev ikke må anvendes til juletræsproduktion, som naboer har frygtet efter at Svend Petersen har indhegnet dette og andre af hans nyerhvervede marker med høje, særlige vildthegn.

Påbuddet fra Halsnæs Kommune gives med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 3.

Halsnæs Kommune konstaterede den ulovlige dyrkning af overdrevet ved et tilsyn i starten af marts. Dagen efter fjernede Svend Petersen et beskyttet dige på arealet lige ved siden af overdrevet. Det er en anden af de sager, som er under behandling i kommunen.

Svend Petersen har sendt anmodning om at ophæve overdrevet og optage arealet som almindelig landbrugsjord, men det er altså blevet afvist, samtidig med at kommunen senere har konstateret, at der er spredt kunstgødning på arealet, der siden først i 1990'erne har haft status af overdrev.

»Hvis du mod forventning ikke efterkommer påbuddet vil kommunen uden yderligere varsel overgive sagen til politiet til strafferetlig behandling,« skriver Halsnæs Kommune til Svend Petersen.