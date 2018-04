Se billedserie Lasse Kristensen under arbejdet med Void.

Egeværk udstiller i Monaco

Halsnæs - 28. april 2018 kl. 11:21 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Villa La Vigie i Monaco, der anses for at være en af Rivieraens fineste ejendomme og har været designer Karl Lagerfelds Monaco-residens i over et årti, er i denne weekend ramme om udstillingen Nomad. Her samles en udvalgt skare af

internationale gallerister for at udstille deres bud på i kategorierne Contemporary Art og Collectable Design.

Blandt de udstillede genstande er skulpturen/møbelet Void fra møbelsnedkeriet Egeværk i Hundested.

I løbet af vinteren og det tidlige forår har Egeværk arbejdet på et bord, der er en skulptur eller en skulptur, der måske er et bord? Bord-skulpturen Void har ingen funktion, og kan blot beundres fra alle sider for materiale, udfordrende

formgivning og udførelse. Aftalen om udstilling på Nomad blev indgået, mens der stadig blev arbejdet intenst på Void i Hundested. Det er Gallery Sarah Myerscough i London, der repræsenterer Egeværk i Monaco. Samarbejdet med Myerscough er nyt, og noget Egeværk forventer sig meget af:

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at nogle af vores helt store idoler repræsenteres af Sarah Myerscough, siger Mette Bentzen.

Lasse Kristensen og Mette Bentzen har længe beundret en række internationale træformgivere - snedkere der arbejder så dygtigt og visionært, at deres værker sælges som Collectable Design.

- Samarbejdet med Sarah Myerscough er et vigtigt skridt videre for Egeværk; i arbejdet med at lave Collectable Design får vi lov til at fortabe os i skønhed og udforskning og leg og udtryk - og vi kan glemme en masse praktiske hensyn som højden på et armlæn eller bredden af et spisebord, siger Lasse Kristensen.

Void blev afsløret på Egeværk-udstillingen Crast. Past, Future i Holbæk den 7. april. Void stod på udstillingen en lille uge, og blev derefter sendt til London og videre til Monaco.