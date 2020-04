Se billedserie Dennis Perschke savner elevene, men er bevidst om, at sikkerhed må trumfe lysten til at genåbne iværksætterskolen lige nu. Foto: mikk Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Efterskoleleder: - Lige nu må sikkerhed komme før savn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efterskoleleder: - Lige nu må sikkerhed komme før savn

Halsnæs - 24. april 2020 kl. 04:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt genlyder New Nordic Youths lokaler af aktivitet fra de 100 medarbejdere og efterskoleelever, som har deres daglige gang på iværksætterefterskolen i Torup. Men fra den ene dag til den anden har stilheden sænket sig.

- Her er meget tomt lige nu. Normalt er vi 100 mennesker på skolen - heraf 80 elever - men lige nu er det kun Jane (Holstein, efterskoleleder, red.) og mig, der er på posten. Det er ikke det samme, siger Dennis Perschke, skoleleder på New Nordic Youth.

Han så med, da statsminister Mette Frederiksen(S) den 12. marts lukkede store dele af Danmark ned, og selvom genåbningen af skoler og dagtilbud er startet rundt om i landet, så omfatter det ikke efterskoler og højskoler. Derfor har Dennis Perschke ikke set skolens »unger«, som han kærligt omtaler dem, i over en måned.

- Efter statsministerens pressemøde sad vi her til over midnat og lavede planer og informerede forældrene. Dagen efter tog eleverne hjem og siden da, har vi kun set dem på en skærm, siger han.

Sikkerhed før savn - Vi er ramt i den forstand, at vi ikke må lave normal efterskole. Undervisningen er på stedet er lukket ned, men der er fuld drøn på online hvor vi både har efterskoleaktiviteter og fjernundervisning. På den måde forsøger vi at være sammen på afstand, siger Dennis Perschke.

De virtuelle aktiviteter består blandt andet af fællessang, fortællinger fra elevernes hverdag og lege, mens undervisningen blandt andet har ført eleverne til Portugal og USA, hvor de har interviewet en iværksætter og stillet spørgsmål om begrebet pennevenner.

- Der er mange gode tiltag i gang, som skal give ungerne en fornemmelse af, at de stadig går på efterskole, siger Dennis Perschke og lægger ikke skjul på, at han savner eleverne.

- Der er ikke noget, vi hellere ville end at lave efterskole igen - lige nu. Vi har brugt fem år af vores liv på at starte det her op, men der er ingen ide i at sætte alt på et bræt, og så efterfølgende lukke igen, fordi der kom smittespredning. Sundhed og sikkerhed kommer før savnet, uanset lysten til at komme tilbage, siger Dennis Perschke.

Vi skal ses igen Mens folkeskole- og privatskoleelever fra 0.-5.klasse er vendt tilbage på skolerne, så er der stadig megen snak om, hvornår de ældste elever fra 6.-9.klasse kan følge trop. Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Kommunernes Landsforening og flere folketingspartier mener tidligst, eleverne kan komme tilbage efter sommerferien.

Dennis Perschke har også gjort sig mange tanker om, hvornår New Nordic Youth kan se eleverne igen.

- Vi prøver at have is i maven og har en plan a, b og c klar afhængig af, hvornår eleverne kommer tilbage. Det bliver ikke efterskole på rigtige efterskolemanér, fordi der vil være restriktioner på hverdagen, men det vil være bedst at få dem tilbage, siger han.

Alternativet eksisterer nemlig også. At eleverne har haft deres sidst dag på New Nordic Youth og ikke når at vende tilbage, før skoleåret slutter, og de igen spredes for alle vinde.

- Vi krydser fingre for, at det ikke sker, for vi vil gerne sige ordentligt farvel. Hvis ikke de kommer tilbage, så lover jeg, at vi skal mødes igen, når det her er overstået. Det bliver ikke »vi ses aldrig mere«, og vi har et specielt øje for den her årgang, siger Dennis Perschke.

Ikke i problemer Tidligere på måneden indgik Folketinget en aftale om en hjælpepakke til landets efterskoler. New Nordic Youth har givet deres indspark med udformningen af pakken.

- Vi blev ringet op forleden af Børne- og undervisningsministeriet for at give vores syn på ind- og udmeldingsproblematikken og fortælle om, hvilke omkostninger, coronakrisen har medført. Det er kun godt, at myndighederne på den måde rådfører sig hos dem, der står i situationen, og handler hurtigt. De lægger nærmest asfalten, mens de træder på den, siger Dennis Perschke.

Staten har fra 1. april og en måned frem desuden givet skolerne et ekstra tilskud på 1.000 kroner om ugen per elev, som forældrene dermed slipper for at betale. Det sker for at undgå, at økonomisk pressede familier fravælger skoletilbuddet.

- Vi har haft få elever, der har meldt sig ud, men vi er ikke hårdt ramt på det punkt. Vi har formået at holde på eleverne og give dem en fornemmelse af, at de stadig går på efterskole, siger efterskolelederen.

Andre efterskoler har dog oplevet større elevfald, og det er grunden til, at der er afsat en pulje på 60 millioner kroner i hjælpepakken. Her kan efterskoler søge om at få dækket 75 procent af det økonomiske tab som de har lidt på grund af elever, som blevet udmeldt sig mellem 15. marts og 9. juni.

- En ting, der er sikker, dog mangler administrative retningslinjer fra Ministeriet, er en hjælp til forældrebetalingen. Men kun, hvis vi oplever stor udmelding, og skolen er i problemer, kan vi søge som skole søge penge, siger Dennis Perschke.

Han slår fast, at det ikke er tilfældet på New Nordic Youth.

- Vi er ikke i problemer. Vi har sagt til medarbejdere, elever og bestyrelse, at vi er en sund virksomhed, og vi er ikke i corona-lukningsfare. Vi mister noget i forhold til at vise skolen frem og har aflyst tre informationsmøder, men vi har knap 100 elever meldt ind til næste år og har hånd i hanke med de elever, som er meldt ind. Vi har kapacitet til, at flere starter, men på papiret har det her måske kostet os 10-15 indmeldinger.