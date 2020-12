Se billedserie Eleverne på New Nordic Youth var ikke hjemsendt i december, så der var tid til at suge frisk luft. Privatfoto

Efterskole håber at se alle elever tilbage i januar

Halsnæs - 29. december 2020 kl. 09:42 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Mens alle andre skole-elever fra 5. klasse og opefter var hjemsendt til virtuel undervisning på grund af Corona de seneste uger op til juleferien, så havde efterskolen i Torup, New Nordic Youth, som landets øvrige efterskoler lov til at fortsætte uforandret, således at eleverne først blev sendt på juleferie fredag 18. december.

Efter planen vender eleverne tilbage til undervisning den 4. januar, men der er - i venten på nye retningslinjer som ventes her mellem jul og nytår - åbnet for en såkaldt glidende overgang til fremmødeundervisning frem til den 10. januar. Derfor er man også på New Nordic Youth i gang med at forberede nødundervisning uden elever på skolen den første uge.

- Det vil give god mening. Bliver nogen smittet nytårsaften, kan der gå 4-5 dage, før symptomerne kommer. Det kan lige passe, at elever kommer smittet tilbage og lægger efterskolerne ned i januar. Efterårsferien gav et lille boom i smitte for flere efterskoler. Vi håber, at vore elever tænker over det og holder sig til små forsamlinger, så de holder sig smittefrie de 14 dage, de er hjemme på ferie, siger skoleleder på NNY Dennis Perschke til Frederiksborg Amts Avis.

Det er lykkedes at undgå smitte på skolen, bl.a. fordi man har sat en høj standard for rengøring. Også langt ud over det ekstra tilskud der er ydet fra ministeriet på det område. Det har også ført til færre »almindelige« influenza-tilfælde.

- Det er ikke optimalt på en efterskole at eleverne ikke må gå ind på hinandens værelser, men vi er superglade for ikke at skulle været lukket ned igen som i foråret. Der ligger et kæmpearbejde i det, og det gør en stor forskel at skulle lave virtuel undervisning, siger Dennis Perschke.

Når Dennis Perschke og det øvrige personale krydser ekstra mange fingre og tæer for at deres elever - og alle andre unge - ikke bruger juleferien til at antænde en kæmpemæssig Corona-bombe, så hænger det også sammen med, at man i januar kaster sig ud i et stort projekt.

Man skal skabe en ny virtuel forestilling, skrevet og spillet af alle elever på NNY, om entreprenørskab og design gennem årtierne 1950-2010. Forestillingen vil sidst i januar blive streamet, så forældre og familiemedlemmer m.v. kan se med hjemmefra.

Med det ambitiøse projekt klar på affyringsrampen vil det være rigtigt ærgerligt hvis eleverne ikke får lov at vende tilbage til skolen i Torup i januar.