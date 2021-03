Efterskole gør klar til genåbning

På iværksætterefterskolen New Nordic Youth i Torup gøres der i disse dage klar til igen at kunne modtage skolens godt 100 hjemsendte elever efter corona-nedlukningen siden januar.

"Fællesskab, fællesskab og fællesskab er nøgleord for efterskolelivet, og det har da været en lidt svært at dyrke fællesskabet virtuelt med de hjemsendte elever, men det er lykkedes meget godt med forskellige online events, workshops og undervisning. Det allerbedste er nu, at alle elever er her på skolen, og vi glæder os super meget til at se dem igen næste uge," fortæller skoleleder Jane Holstein midt i forberedelserne til genåbningen, hvor bl.a. en teststrategi skal rulles ud.

"Som udgangspunkt kan man kun møde ind med en negativ coronatest, og der lægges op til to ugentlige tests. Præcist hvordan det skal foregå, er ikke meldt ud endnu, men det kan ske med besøg af et mobilt testcenter. Det ved vi mere om efter et virtuelt møde med efterskolernes sammenslutning senere på dagen," fortsætter skolelederen.

Efterskolernes sammenslutning har skitseret nogle retningslinjer, der omhandler fokus på smitteforebyggelse gennem hygiejne, ugentlige tests samt at eleverne så vidt muligt bliver på efterskolerne i længere perioder ad gangen.

Ifølge Jane Holstein har skolen før tacklet udfordringerne efter genåbningen sidste forår, og fra på mandag kommer der igen turbo på fællesskab, undervisning og andre aktiviteter, udfra de givne coronaretningslinjer, blandt andet med kulminationen på et projektarbejde med opsætning af en form for teaterforestilling på tværs af skolens fem kompetencelinjer Business, Go Global, Go Creative, Mediedesign og Tech. Temaet er teknologi og design gennem tiden.