Efterlyser Frederiksværk-minder

Spørgsmålet stilles af Industrimuseet Frederiks Værk, der forbereder sommerudstillingen »Turist i Frederiksværk«, dækkende perioden fra år 1900 til i dag. Meningen er, at den skal vises i Palæet i Frederiksværk, mens der er mange turister på Halsnæs generelt. Men udstillingen vil også rumme temaer med interesse for lokale borgere - bl.a. de gamle hoteller og pensionater, Turistforeningen og de befordringsmidler, turisterne har benyttet gennem tiden for at komme til.

Måske er helt naturligt, for disse konkrete minder fra et kært sted er i sagens natur købt af turisten for at have "noget" med hjem". I museets egne magasiner er der meget lidt at komme efter, og man er begyndt at spørge sig selv, om der overhovedet findes souvenirer fra Frederiksværk?