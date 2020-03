Efter seks dage i kø: Over 50 boliger solgt på en halv time

En større menneskemængde har søndag formiddag klokken 10.00 forsamlet sig hos Lokalbolig i Halsnæs, der ligger i butikscentret I Noord i Frederiksværk. Mange af dem er mødt op for at reservere en seniorbolig i det kommen Bovieran-byggeri i Frederiksværk - og flere af dem har siddet i kø siden mandag og endda overnattet i centeret de seneste to nætter for at være sikker på at få den bolig, de helst ville have. Lidt efter klokken 10 rækker en kvinde smilende en hånd i vejret, hvor hun holder et bevis på, at hun nu har reserveret den første bolig i byggeriet.

