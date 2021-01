Halsnæs Kommune kan med kort varsel åbne et pop up-vaccinationscenter i Frederiksværk, hvor 90 borgere over 65 år, som får hjælp i hjemmet og har brug for hjælp til trasnport, nu kan blive vaccineret. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Efter pres fra embedsmænd og borgmester: Nu kommer ekstra pop up-center til vacciner

Halsnæs - 15. januar 2021 kl. 13:26 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Ældre borgere i Halsnæs, som modtager hjælp i hjemmet og ikke selv kan transportere sig til et vaccinationscenter, får nu alligevel mulighed for at få deres stik mod coronavirus lokalt. Halsnæs Kommune blev ellers forbigået, da Region Hovedstaden onsdag meldte ud, at der ville blive oprettet 10 pop up-vaccinationscentre i regionen i de kommuner, hvor smittetrykket er højest. Både på embedsmandsniveau og direkte fra borgmesterkontoret har Halsnæs Kommune siden lagt pres på regionen for at få et 11. center i Halsnæs, og det er kommunen nu lykkedes med. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det glæder mig virkelig. Regionen har lyttet til os i den her sag, og det betyder meget for de af vores borgere, som skal vaccineres nu, at de ikke skal transporteres så langt. Samfundet sparer utrolig meget tid og mange ressourcer på, at vi kan gøre det lokalt, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

Det var torsdag aften, Region Hovedstaden kontaktede Halsnæs Kommune for at høre, om de med kort varsel ville kunne åbne et pop up-vaccinationscenter. Regionen havde nemlig vacciner i overskud.

- Det viste sig, at når vi fordeler vaccinehætterne, så har vi tilpas mange i overskud til, at vi også kan tage Halsnæs med. Det er rigtig godt, for de har rigtig langt til det permanente vaccinationscenter i Hillerød, som først åbner den 20 januar, siger Sophie Hæstorp Andersen(S), regionrådsformand i Region Hovedstaden.

Den nye udvikling betyder, at Halsnæs Kommune i dag - og kun i dag - åbner pop up-vaccinationscenter i Rådhussalen i Frederiksværk, hvor 90 borgere fra målgruppen, som Halsnæs Kommune har taget kontakt til, vil blive vaccineret.

