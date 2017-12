Se billedserie Både mennesker og edderkopper er skuespillere i Adam Schmedes nye film, som får premiere mandag aften på DR1. Foto: Loke Film

Edderkoppefilm får endeligt tv-debut

Halsnæs - 16. december 2017 kl. 14:07 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lader man øjnene glide over tv-programmet for den 18. december, så dukker titlen »Edderkoppernes Hus - Borgerkrigen i Lle. Kregme« op i sendeplanen kl. 20.30 hos DR 1. Filmen, som er optaget i et sommerhus i udkanten af Frederiksværk - har været fire år undervejs, men er nu klar til sin verdenspremiere.

- Det er en fantastisk lettelse at nå hertil, for det har været et arbejdstryk i fire år. Vi har brugt tre år på at komme igennem meget vanskelige optagelser til projektet, og i et år har computeren snurret og snurret under en vanskelig redigeringsproces, siger naturfilmsproducenten Adam Schmedes fra Loke Film, som står bag »Edderkoppernes Hus - Borgerkrigen i Lle. Kregme«

Han har produceret internationalt anerkendte naturfilm i mange år. I 2013 lavede han Danmarks hidtil dyreste naturfilm, »Ishavets kæmpe«, hvor Adam og en filmhold fulgte en Grønlandshvals oplevelser i Nordatlantens ishav. Men udfordringer med de små dyr har været større.

- Det her er min sværeste film hidtil. Jeg troede at filme hvaler ved Nordpolen måtte være den største udfordring, indtil jeg kastede mig ud i at filme de lokale edderkopper, siger Adam Schmedes.

- Kamera er ikke lavet til at filme små edderkopper på fire millimeter. Vi har filmet i formatet 4K for at komme tæt på, men det giver samtidig en meget lav dybdeskarphed, og når man så tænker på, hvordan edderkopperne løber, kravler og flyver rundt, så er du på herrens mark.

