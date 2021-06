EM-feber: I aften går det løs

En fodboldsnak med Steen 'Hoki' Andersen den kan godt tage sin tid, for 'Hoki' fra Hundested han må være den mest stabile Roligan i kongeriget. Selv har han ikke tal på hvor mange landskampe han har set, men som han selv formulerer det: "det er godt nok mange".

"Jeg har misset tre landskamp gennem de seneste mange år, en træningskamp mod Tyskland på Brøndby Stadion i 2017, og så to træningskampe, begge i Ungarn for år tilbage".

"Det foregik på krykker for mit vedkommende, jeg havde ødelagt mit korsbånd i en træningskamp mod Frederiksværk, men afsted det skulle jeg og jeg kan kun sige, at EM i 92 var helt ubeskrivelig".

Så skal man ikke glemme VM i Japan og Sydkorea, det var der Jesper Grønkjær gav 'high-fives' da vi i 1/8-finalen mødte England og Hundested-flaget var placeret midt imellem alle de engelske flag bag det ene mål. Det var et fantastisk syn, og det syntes Grønkjær tilsyneladende også", siger Steen Andersen, der selvfølgelig også ved med i Sverige i 1992:

"Kazakhstan, hvor vi blot var fire danske tilskuere, Armenien som er et af de skønneste steder i Europa. Det har været med til VM i Sydafrika og selvfølgelig var det også med i Rusland da der var VM-slutrunde i 2018.

"Det er et flag med masser af historie. Første gang det var med var ved EM i 1984 og siden har det været med hver gang", fortæller 'Hoki-Steen' der remser op af eksotiske steder rundt om i verden:

Stjålet to gange

Netop et flag som Hundested-flaget er en yndet souvenir eller samlerobjekt blandt fodboldfans world-wide, og det er da også hændt et par gange, at flaget har været forsvundet efter sidste fløjt af en landskamp:

"To gange har jeg været udsat for at flaget er blevet stjålet, men begge gange har jeg fået det igen. Den ene gang til en landskamp i Litauen og den anden efter en landskamp i Tjekkiet. Begge gange har ordensmagten det pågældende sted fået fat i synderne og givet mig flaget tilbage", fortæller Steen Andersen.