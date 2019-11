EL: Køb Nordmolen tilbage

Thue Lundgaard (EL) ser det ny projekt på Nordmolen som en mastodont.

Halsnæs - 09. november 2019

Enhedslistens Thue Lundgaard undrer sig meget over de meldinger, der er kommet fra borgmester Steffen Jensen (S) og senest Anja Rosengreen (SF) i Frederiksborg Amts Avis om det nyeste projekt fra Hundested Havn om byggeri på Nordmolen.

- Vi har lige lavet budget, hvor det er aftalt der skal laves en visionsplan for Hundested. En uge efter lancerer man et mastodont-byggeri uden sammenhæng med resten af Hundested. Det undrer mig meget, siger Thue Lundgaard.

Han konstaterer at det nu er fjerde gang, der præsenteres et projekt for Nordmolen. Han forstår godt at havnen er vedholdende i deres ønsker, men forstår ikke hvad der sker omkring det i Socialdemokratiet og SF.

- Før kommunalvalget holdt By & Land et vælgermøde i Hundested omkring fremtidsplaner på havnen. Der var stor enighed om, at man ville tillade byggeri i halvandet plan til nød i to, men nu taler man om tre etager og en højde på 12 meter. Det jeg vil kalde et markant stort skrummel. Jeg troede der var enighed om det i »rød blok«, og det undrer mig at vi nu er de eneste, der holder fast, siger Thue Lundgaard.

Udvalget for Miljø og Plan behandlede onsdag i denne uge det nye udspil om Nordmolen fra Hundested Havn I/S, der Frederiksborg Amts Avis i sidste uge kunne løfte sløret for. Det ny projekt omfatter 10 bygninger på havnen med tre etager som det højeste - opført som blandet bolig og erhverv, hvor der sikres offentlig adgang.

I udvalget var der flertal for at gå videre med planarbejdet. Kun Torben Hedelund (S) stemte imod. Det tolker Thue Lundgaard til at byrådet vil beslutte at sætte gang i lokalplanarbejdet med projektet med stemmerne 19-2.

Thue Lundgaard mener at hele fejlen opstod, da Halsnæs Kommune solgte området til Hundested havn, og han så helst at den handel gik tilbage.

- Nordmolen bør tilbage på kommunale hænder, og så skal der igangsættes en virkelig borgerinddragelse før det besluttes hvad der skal ske. Det duer ikke at et tilfældig flertal kan træffe en beslutning med så store konsekvenser, siger Thue Lundgaard.

