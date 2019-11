Se billedserie Geder, høns, heste.. listen over dyr kan nærmest fortsættes i det uendelige på Grønnehavegård. Gårdens ejer Peder Schierning ses i grøn trøje i midten.Foto: Kim Rasmussen.

Dus med bondegårdens dyr

Dus med bondegårdens dyr

Halsnæs - 11. november 2019

Kattekillinger, marsvin og kaninunger bliver nusset, aet og klappet af forsigtige hænder på bænken hos besøgsgården Grønnehavegård. Et af weekendens tilløbsstykker er desuden seks helt nyfødte killinger, der ikke engang har fået øjne endnu. Men også gårdens mange andre dyr, som heste, minigrise, uldgrise, får, høns, gæs, moskusænder, kanariefugle, vagtler, geder - og en kæmpe stor Sankt Bernhardshund, bliver betragtet og aet af børn og voksne i flere generationer. Der er ellers ikke normalt åbent for gæster på besøgsgården på denne tid af året, men som noget nyt har gården valgt at holde åbent denne weekend samt kort før jul, den 21.-22. december. De skal alligevel være der for at sælge gæs og ænder, lyder det fra Dina Schierning, da hun tager i mod i gårdspladsen.

- Det er første gang, vi holder åbent på denne tid. Ellers har vi kun holdt åbent i sommerferien og de andre skoleferier. Men når vi alligevel går her, så hvorfor ikke bare holde åbent, siger Dina Schierning, der sammen med sin mand, Niels, er bedsteforældre på gården, som nu drives af tredje generation, deres søn Peder Schierning.

Og det er ikke gået ubemærket forbi, at gården holder åbent. Masser af gæster er kommet både lørdag og søndag. Peder Schierning mener, det viser, der er basis for at holde fast i den udvidede åbningstid.

- Det er noget, man godt kunne gøre mere i, siger han.

Peder Schierning viser de mange gæster rundt og fortæller engageret om stort og småt om dyrene - cirka 300 er der i alt, vurderer han. Noget af det gode ved at være besøgsgård er at se, hvordan børnene bliver mere og mere dus med dyrene, efterhånden som de opholder sig på gården, siger han.

- Det er sjovt, at her kommer nogle glade børn og voksne, som er interesseret i det, vi laver, og at se, hvordan nogle af børnene bliver mere fortrolige med dyrene fra de kommer, til de går, siger han.

Og det er helt sikkert noget, der også kan bekræftes af jeres udsendte reporter, som i anledning af den børnevenlige reportagetur har taget sine byboer-børn med på arbejde, Bjørn på seks år og Amalie på to år. For hvor Amalie indledningsvist græder, da et får kommer tæt på hende og bræger, er hun til sidst så vant til de mange dyr, at hun får en ridetur på gårdens mindste pony og hviner frydefuldt, da hun ser skotsk højlandskvæg.

Biodiversitet

Højlandskvæget med de kæmpe horn får gæsterne i øvrigt at se på en traktortur, hvor man sidder i en vogn bagpå. Her viser Peder Schierning også et nyerhvervet landbrugsareal på 15 hektarer, svarende til 30 fodboldbander.

- Halsnæs Mølleri vil gerne have lokalt korn, så vi leger med tanken om at så en hvede med det formål. Men det kræver en større bearbejdning af jorden, siger han.

På turen viser han også en faunastribe, et bælte med vilde planter, der er sået i foråret for at fremme vildtlivet i området. Gården har også selv sat 35 fasaner ud, og så håber man også at kunne fremme bestanden af blandt andet harer og agerhøns.

- Vi tager noget jord ud, som vi ellers selv kunne dyrke, men vi vil gerne gøre noget godt for naturen og biodiversiteten, siger han.

Gården er Peders far Niels' barndomshjem. Oprindeligt havde han køer og levede af det, men så sadlede han om til besøgsgård i 1998, da helbredet svigtede. Peder har også andet arbejde ved siden af, som maskinmester.

De sidste ti år har både Dina og Niels, Peder og hans hustru, samt børnene Isabella og Valdemar alle boet sammen på Grønnehavegård og hjælper således hinanden med at drive gården.