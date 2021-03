"Dum sag": Forsøger at rette op på 2 minus 1-lappeløsninger

Byrådsmedlem Anja Rosengreen (F) blev nærmest helt forpustet, da hun på torsdagens virtuelle byrådsmøde skulle opremse alle de ændringer, der nu skal ske på nogle af kommunens 2 minus 1-veje.

335.000 skattekroner vil det koste at rette op på de trafikløsninger med chikaner, steler og pullerter, som har været kritiseret gennem længere tid.

Dermed skal dele af Haldvejen, Nødebovejen og Nyvej ændres, gøres mere trafiksikre og stelerne fjernes.

"Det kræver tilvænning at bruge 2 minus 1-vejene rigtigt, men her i kommunen har det varet uforholdsmæssigt længe, hvilket skyldes de supplerende anlæg, der har fulgt med. En del af utilfredsheden handler om, at det er svært at se chikaner og pullerter, og det er absolut ikke hensigtsmæssigt. Nu skal vi forsøge at rette op på det," sagde Anja Rosengreen i et længere indlæg om sagen og med anbefaling af bevilling af beløbet til ændring på de nævnte strækninger, mens en række andre ændringer indgår i en senere prioritering af trafiksikkerhedspuljen.