Se billedserie Den sjældne due - Jakob - har slået sig permanent ned i hos familien Cordua i Lynæs

Send til din ven. X Artiklen: Duen Jakob har slået sig ned i Lynæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Duen Jakob har slået sig ned i Lynæs

Familien Cordua fortæller om en spændende 'tilflytter' i dette efterår

Halsnæs - 28. november 2020 kl. 10:01 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

Det var vores søn på 19, der opdagede ham! En sjælden fugl, som var begyndt at komme i kvarteret sidst på sommeren. Han tog et foto af fuglen med sin mobil, og viste os det. Muligvis en racedue. Utrolig flot. Og fodbefjeret! Han – eller hun - begyndte at komme tættere på og spankulerede ofte rundt på vores terrasse eller sad bare på hegnsstolpen og så flot ud! Ja, så fik han da lidt fuglefrø – og så kom han igen.

Slået op på Facebook Vi kan godt lide fugle her i familien. Vi har opslagsværker om fugle, og engang havde vi en voliere i haven med kanariefugle, zebrafinker og høns. Vores fugle plejer at få navne, så derfor fik denne flotte due også et navn – Jakob – som drengene i huset fandt på. Så vi satser på, det er en han. Men, der kom lidt samvittighedsnag over, at der muligvis var nogen, der savnede ham, så vi slog ham op på Facebook i den lokale gruppe, 3390 Hundested. Heldigvis var der ingen der kendte ham. Til gengæld var mange imponeret over den flotte fugl. Var han ringmærket, var der én der spurgte. Nej, kun fine fjer på fødderne. Valgte så at slå ham op i DOF-Facebook-gruppen (Dansk Ornitologisk Forening). Der fik han hurtigt over 200 likes! Én ville gerne komme og indfange ham - og det kan man godt forstå. Men ellers tak.

Eksotisk 'invandrer' Der kom også et par bud på, hvilken race der er tale om. En Irakisk due! Aha, altså en form for eksotisk indvandrer. Sejt. Én var venlig at sende en personlig besked med gode råd om pasning. De havde nemlig et hold af samme race - i Roskilde. Vi blev bekræftet i, at det nok var en han og at han muligvis var fløjet op til 30 kilometer, fra dér hvor han hører hjemme.

Så fik Jakob flere fuglefrø og så slog han sig ned her hos os. Permanent.

Gæster i ny og næ Nu er han den første, man ser om morgenen eller når man kommer hjem fra arbejde - ventende på mad, som han får serveret to gange dagligt. Hvis man fløjter, kommer han flaksende. Ellers går hans dag med at gå omkring på terrassen, kigge lidt ind ad vinduerne, drikker vand af fuglebadet, pudse sin fjerdragt - og ikke mindst sidde på stolpen og se smuk ud. Om natten sover han på vores tag. Var ude i mørket med lommelygten og tjekke. Hvorfor mon han ikke vælger egetræet, hvor han kan sidde skjult? Hvis det regner, er han dog smart nok til at søge ly under tagudhænget siddende på de sammenklappede havestole lige under vores køkkenvindue. Man kan banke let på ruden og sige hej – så kigger han lidt på én. Somme tider har han selskab af en gæst, som spiser sammen med han – en tyrkerdue eller en solsort. Det ser ud til, at det går fint. Så Jakob er altså ikke helt ensom. Eller er han? Burde vi måske gøre en større indsats for at finde nogle artsfæller til han – et hjem med hans egen familie. Vi kunne jo spørge dem med dueslaget i Roskilde, om de vil have ham. Bliver det aktuelt, må vi indfange ham, og transportere ham, for det er over 50 km væk. Åh, vi vil nok savne ham.

En smuk alliance Kun én i vores familie er ikke helt tilfreds med vores nye familiemedlem – nemlig vores vakse border collie, Luna på to, som instinktivt ikke er den store fan af fugle. Til gengæld er der en anden, som er yderst tilfreds med Jakobs nærvær – naboens kat! Den er flere gange set på lur i hækken, og Luna har jaget den væk. Godt! Faktisk er Luna begyndt at acceptere vores fugleven. Måske er der en chance for, at det ender med en smuk alliance mellem hund og fugl? Ja, det må tiden vise.