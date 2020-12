Se billedserie Tanja Hollerup får travlt med at give salen en makeover denne vinter, mens restauranten er lukket. bortset fra Take-away - Privatfoto

Du kan stadig overnatte på kroen

Halsnæs - 16. december 2020 kl. 16:46 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Trods Corona-restriktoner resten af året og planerne om at lukke ned for restaurantdriften de første tre måneder af det ny år, som Frederiksborg Amts Avis tidligere har skrevet, så er der ikke tale om ren vinterhi for Hundested Kro.

Man kan således stadig overnatte på Hundested Kro, som også står for en række serviceydelser. Trods Coronanedlukning af restauranten kører hoteldelen videre. Det vil sige, at man kan overnatte på Hundested Kro og Hotel, blot skal morgenmaden afhentes og spises på værelset.

Derudover kan alle, både gæster og udefrakommende, hente Dagens Ret fra kl. 17.30 alle dage undtagen søndag.

- Det har været en stor succes med afhentning og udbringning af Dagens Ret. Det kører vi selvfølgelig videre med i december og håber på, at endnu flere vil benytte sig af tilbuddet, nu hvor restauranten ikke må holde åben, fortæller Tanja Hollerup, der er direktør for Hundested Kro & Hotel.

Der er blevet lavet en take-away luge, så man helt trygt kan afhente sin mad uden at skulle gå ind på kroen. På Facebook og på kroens hjemmeside kan man hver uge se, hvad der er på menuen.

Tilbud til pensionister - Vi har lavet et tilbud til pensionister, der godt vil have god, hjemmelavet mad bragt lige til døren. Hvis man bestiller minimum tre gange ugentligt, får man hvert måltid leveret for kun 75 kr., siger Tanja Hollerup.

De, som er med, får en månedsoversigt, hvor man krydser af de dage/måltider man ønsker, og så bliver maden leveret på de dage.

Søndag er køkkenet lukket, men man kan bestille tre stk. smørrebrød til levering med maden lørdag.

Har man ikke lyst til at forpligte sig til et bestemt antal, kan man altid bestille direkte på kroens telefon, når der er en ret, der frister.

På Kroens hjemmeside www.hundested-kro.dk kan du læse mere om ældremad, priser og kontaktperson.

Musikhotel Mens restauranten har lukket ned frem til 1. april bliver tiden brugt til at give bl.a. »Salen« en ansigtsløftning. I foråret 2020 var det Fadeburet, der fik en »makeover« og fik tilføjet en del musiske detaljer.

- Vi er jo godt i gang med at etablere os som Nordsjællands Musikhotel under sloganet Mad, Musik & Madras. Derfor skal salen selvfølgelig også afspejle vores vision, og vi har masser af ideer, CD lamper, guitarbelysning, LP gulv og meget andet, så der bliver nok at lave. Det sværeste bliver nok at begrænse os, lyder det med et smil fra Tanja Hollerup.

Hvis Corona tillader det, vil der fra januar være åbent i Fadeburet søndag fra 12-16, hvor der udvalgte søndage vil være hyggejam.

Torsdag den 1. april (Skærtorsdag) slår den gamle kro så officielt dørene op igen, og det kommer ikke til at gå stille af.

Fuld smæk - Vi forestiller os en åbningsweekend med fuld smæk på. Vi starter med en Julie Berthelsen koncert torsdag aften, fredag fortsætter festen med nogle endnu ukendte events og lørdag bliver den helt store åbningsdag med masser af gratis musik og forhåbentlig også meget andet, lover Tanja Hollerup.