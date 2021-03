Du kan også blive testet i Ølsted

Langfredag den 2. og påskelørdag den 3. april kan du blive testet for Corona i Ølsted uden forudgående tidsbestilling. Her lægger Region Hovedstadens testbil nemlig vejen forbi Ølsted Hallen, Hovedgaden 2, og foretager pcr-tests.

Det oplyser Halsnæs Kommune som endnu et tiltag for at bremse det voksende smittetal, der gør at det allerede er besluttet at alle skoler i kommunen skal holde lukket den første uge efter påske.