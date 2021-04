Direktører og partnere i AM Group Lars Krog-Jensen og Anders Helmer Nielsen nyder at have kontor i Frederiksværk, selv om en virksomhed som deres burde ligge et andet sted. Foto: Allan Nørregaard

»Du er aldrig bedre end dit seneste projekt«

Hvis man kan genopbygge et veteranfly, som en af vore medarbejdere har gjort, så har man også forudsætningerne for at få et andet teknisk anlæg til at fungere!

Det er alt andet end tilfældigt, at flere af de ingeniører og andre med en videregående uddannelse, som arbejder i ingeniørfirmaet AM Group ApS i Frederiksværk, har en fortid med eliteidræt eller krævende fritidsinteresser. Medarbejdere der er vant til at være under pres og skulle leve op til store krav.