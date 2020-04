12 luksussommerhuse er bygget hvor Asserbohus lå. Politikerne i Halsnæs skal drøfte om lokalplan kan begrænse der kommer flere. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo Foto: unknown

Drøfter stop for store sommerhuse

Halsnæs - 29. april 2020 kl. 04:10 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet i Halsnæs Kommune skal på næste møde drøfte om man via en overordnet lokalplan for et sommerhusområde i Asserbo kan og vil forhindre, at der opføres flere megasommerhuse på 300 kvadratmeter eller mere, som primært anvendes til udlejning, og som markant vil ændre det skov- og plantagepræg området har.

Konkret har kommunen modtaget en ansøgning om at udstykke en stor naturgrund i Asserbo til seks sommerhuse mindre end 500 meter fra den tidligere Asserbohusgrund, hvor der er opført 12 store sommerhuse på mellem 250 og 375 kvadratmeter. Samtidig konstaterer man i kommunen, at der er flere andre store grunde i området, hvor ejerne kan tænkes at have tilsvarende planer. Derfor skal politikerne tage stilling til om man med en overordnet plan for området skal begrænse størrelsen på nye sommerhuse.

- Vi kan vælge at lave en lokalplan, der for eksempel sætter byggestørrelsen ned fra 250 til maksimalt 200 kvadratmeter, som jeg stadig mener er et rimelig stort sommerhus. Samtidig kan vi stille krav til beplantning, formuleret på en måde så man kan håndhæve det, så vi fastholder at det er et sommerhusområde og ikke udlejningsfabrikker, siger formand for Udvalget for Miljø og Plan i Halsnæs Kommune Anja Rosengreen (SF).

I kommunen har man behandlet flere klagesager over megasommerhuse, ligesom Erhvervsstyrelsen har fokus på mulig ulovlig erhvervsmæssig udlejning af bl.a. husene på den tidligere Asserbohusgrund.

