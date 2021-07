Drikkevandet skal fortsat koges før brug

I weekenden blev der konstateret e.coli-bakterier i drikkevandet fra Kregme Vandværk, og selv om nye prøver viser, at bakterieindholdet er for nedadgående, bliver det fortsat anbefalet at koge vandet før brug.

Ifølge Lis Vedel, leder af Natur og Miljø i Halsnæs Kommune, viser de nyeste analyseresultater en forbedring, men anbefalingen fortsætter, samtidig med at der fejlsøges for at finde kilden til bakterieforureningen. Senere tirsdag afventes resultatet af flere prøver på vandværk, i ledningsnet og ude hos forbrugere.

Opdateres...