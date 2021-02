Døgnrapporten: Indbrud i skurvogne

Mandag morgen klokken 07.17 blev det anmeldt, at der i løbet af weekenden havde været indbrud i tre skurvogne, der havde holdt på Syrevej i Frederiksværk. Herfra var der blandt andet stjålet walkie-talkies, sikkerhedsudstyr og en projektor.

Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten, der også fortæller om tyveri af en telefon og et indbrudsforsøg i Hundested.

En 54-årig mand fra Brønshøj anmeldte mandag klokken 19.58, at en ukendt gerningsperson klokken 19.25 havde stjålet hans telefon, mens han havde været i gang med at læsse varer af på Strandvejen i Hundested. Bilen havde kort været uden opsyn, og da den 54-årige kom tilbage, så han en sort bil køre fra stedet i høj fart, hvorefter han opdagede, at hans telefon, som havde ligget i bilen, var blevet stjålet.