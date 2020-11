Døde fugle på stranden vækker opsigt: Nu skal de testes for fugleinfluenza

To døde edderfugle fra Liseleje bliver nu testet for fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen har allerede konstateret tilfælde af sygdommen på Fyn, i Sønderjylland og på Lolland. Foto: Per Huniche Jensen.

Som om genstridig og muteret coronavirus i både mennesker og mink ikke er nok at slås med, så skal Danmark nu også til at forholde sig til en ny omgang fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen har konstateret smittede vildtfugle på Lolland, Fyn og i Sønderjylland, og nu er det første tilfælde måske også fundet i Nordsjælland. Tirsdag skulle medarbejdere fra styrelsen til Liseleje Strand og hente to døde edderfugle, en han og en hun, som lokale borgere har fundet og anmeldt søndag.

- Vi har modtaget anmeldelsen og har i dag haft medarbejdere ude for at finde fuglene - det kan nogle gange være problematisk. Fuglene tager vi med og får testet for fugleinfluenza hos Statens Serum Institut, og der går typisk et par dage, inden der foreligger et svar, siger chef for Fødevarestyrelsens VeterinærØst, Birgit Hendriksen.

SSI har meddelt, at der er fundet højpatogen fugleinfluenza af typerne H5N5 og H5N8 i vildtfugle i Danmark, men der ikke rapporteret om, at smitten kan overføres til mennesker. Sygdommen er alvorlig for fjerkræ og fugle, og derfor har Fødevarestyrelsen gjort det klart, at alle ejere af fjerkræbesætninger nu skal sikre deres dyr mod kontakt til vilde fugle med blandt andet overdækning eller indhegning.

- Hvis fuglene fra Liseleje bliver testet positivt, er det muligt, at vi intensivere vores besøg i området for at se, om reglerne bliver overholdt, siger Birgit Hendriksen.