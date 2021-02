Dinerdrømmen er solgt: Nu skal der laves hole-in-one

Da ægteparret Stine og Christoffer Baumgarten sidste år slog dørene op til deres diner Top Noch, var det for at udleve deres amerikanske drøm og fascination. Men selv de bedste drømme slutter på et tidspunkt, og fra årsskiftet har parret solgt Top Noch og i stedet købt Fjordens Minigolf, Cafe og Ishus lige på den anden side af havnebassinet i Hundested.

- Vi har hele tiden snakket om, at hvis det nogensinde blev muligt at købe minigolf'en, så skulle vi gøre det. Det er en sindssyg god forretning, hvor vi kan tjene det samme som nu, men arbejde mindre, og det passer bedre til os som familie.

Parret planlægger at åbne Fjordens minigolf cafe og ishus den 26. marts - hvis man må til den tid, og det vil være muligt at dyste med kølle og bold frem til september.

- I dineren havde vi åbent året rundt, og det er tidskrævende. Minigolf spiller man ikke i minus ti grader, så vi kommer ikke til at holde åbent året rundt. Vi kører det videre nogenlunde, som det er, men har nogle ideer om at lave turneringer og foodtrucks, siger Stine Baumgarten.

Corona gav godt år

TImingen kunne næsten ikke have været værre. Stine og Christopher Baumgarten sagde i starten af 2020 farvel til den tryghed og store kundeskare, som de havde opbygget i The Old Coffee Shop. Parret overtog fiskerestauranten Den Blå Ansjos ved molekanten på Hundested Havn med planer om at åbne en amerikansk diner. Parret havde udset sig 5. april til at holde åbningsfest, men så kom corona. Få uger inden den planlagt åbning lukkede statsminister Mette Frederiksen(S) hele landet ned.