Digesagen: Svend Petersen får ikke tilgivelse

Halsnæs Kommune har givet afslag på ansøgning om at få lovliggjort ødelæggelsen af 100 meter beskyttet dige

Halsnæs - 12. maj 2021 kl. 09:52 Af Kim Larsen

"Det er lettere at få tilgivelse end tilladelse."

Det er ikke til at vide, om Svend Petersen har haft dette gamle mundheld i tankerne, da han 4. marts lod et 100 meter langt jorddige fjerne fra sin landbrugsejendom i den grønne kile ved Melby.

Et dige om var beskyttet efter museumsloven.

Da diget var fjernet, blev der opsat dyrehegn på strækningen, hvor diget havde ligget.

Halsnæs Kommune gik ind i sagen og skrev til Svend Petersen, at der efter kommunens umiddelbare vurdering var sket en lovovertrædelse.

Svend Petersen har efterfølgende søgt om 'tilgivelse' i form af en lovliggørende dispensation.

Det er denne ansøgning, som Halsnæs Kommune nu har givet afslag på.

Områdets historie udviskes Det fjernede dige figurerer på et kort fra slutningen af 1700-tallet - et kort som viser den ældre udstykning af området i forskellige agre.

"Denne udstykning kan stadig anes i de bevarede diger, men er langsomt ved at forsvinde. Ved også at lade dette dige forsvinde, vil endnu en del af områdets ældre historie blive udvisket," har Museum Nordsjælland udtalt i sagen.

I sin afgørelse fremhæver Halsnæs Kommune også digers betydning for naturen:

"Derudover kan diger være værdifulde levesteder for planter og dyr, særligt i et område som dette, der primært er enten bebygget med sommerhuse eller anvendt til landbrugsdrift."

Kommunen konkluderer:

"... at det pågældende dige fremstår som et væsentligt kulturelement i et ellers åben landskab. Kommunen vurderer, at ændringen ikke er uden betydning for bevaring af en væsentlig helhed."

"Halsnæs Kommune afslår derfor at meddele dispensation til det udførte."

Påbud efter påbud Halsnæs Kommune har nu overdraget sagen om det ulovligt fjernede dige til Slots- og Kulturstyrelsen, som fører tilsyn med at reglerne om beskyttede diger bliver overholdt.

Det er svært at forestille sig, at det kan få andet udfald, end at Svend Petersen får pålæg om at genetablere det fjernede dige.

Lige som han for nylig fik pålæg fra Halsnæs Kommune om at genetablere et ødelagt overdrev i samme område.

Og senest også et påbud om at flytte et hegn, der er sat for tæt på et offentligt vandløb.

Det med, at det er lettere at få tilgivelse end tilladelse, gælder vist ikke rigtigt for Svend Petersen her i Halsnæs.