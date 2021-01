Dieselolie gav glatte veje

Mens det onsdag var sne, der var anledning til risiko for glatte veje, var det torsdag eftermiddag en lækkende lastbil, som førte til flere timers arbejde i Hundesteds gader for Frederiksborg Brand og Redning.

- Det er egentlig ikke så meget der er spildt, men det gav spejlglatte veje med risiko for at biler ramlede ind i hinanden, men vi er ved at være færdige i løbet af en halv time, lød det ved 15-tiden fra indsatslederen.