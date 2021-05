Die Kunsthalle åbner op for sommersæsonen lørdag 22. maj

Die Kunsthalle åbner sommersæsonen

Konceptet er det sammen siden starten i 2015: nye kunstnere hver uge, og ny fernisering hver lørdag mellem 13 og 16 hvor kunstneren er tilstede og galleriet byder på et godt glas vin.

Den 22. maj åbner det lille galleri med det store navn Die Kunsthalle Liseleje op for en ny spændende sommersæson.

Carsten dahl lægger ud

2021-sæsonen byder på ikke mindre end 13 spændende kunstnere og der lægges ud med Carsten Dahl.

Carsten Dahl er for mange nok mest kendt som en af verdens bedste jazz-musikere. en sand mester på et klaver, men han har så sandelig også et stort malertalent. Man kan mærke det musiske element i billederne, der både i dybde og motiv sætter tankerne igang.