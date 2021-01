Detailhandel på havnen deler Venstre

Se billedserie Egeværk flyttede til Helsingør i sommer og siden har der været tomme lokaler i bygningen.Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs - 15. januar 2021 kl. 10:53 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Tre af de seks medlemmer af Venstres byrådsgruppe ville have stemt anderledes, end Steen Hasselriis og Thomas Møller Nielsen gjorde, da Udvalget for Miljø og Plan onsdag drøftede en dispensation til at åbne en sportsbutik på havnen i Hundested.

Både Sune Raunkjær og Frederik Germann er ude og beklage, at deres partifæller stemte nej til dispensationen, og Susan Eirfeldt siger til Frederiksborg Amts Avis, at hun er enig med de to. Gruppeformand og spidskandidat til valget senere på året Michael Thomsen er derimod enig med Steen Hasselriis og Thomas Møller Nielsen, så det stod 3-3 i gruppen.

- Det har jeg det fint med. Som jeg har sagt før, er der højt til loftet og langt til døren i Venstre. Vi kan tåle at have forskellig opfattelse, og denne sag har vi drøftet godt og grundigt, siger Michael Thomsen til Frederiksborg Amts Avis.

Han konstaterer, at hvis sagen var kommet i byrådet, ville afstemningen nok have været 5-16, og at det ikke ville have ændret noget, hvis de to Venstre-medlemmer havde stemt anderledes på udvalgsmødet.

Det er meget sjældent, at Venstres byrådsgruppe ikke når til enighed om de samme synspunkter, mens det oftere er set, at enkelte socialdemokrater stemmer anderledes end flertallet i byrådsgruppen.

Går ind for butik Sagen handlede om. at sportstøjkæden Ny Form ville købe Egeværk-bygningen på havnens midtermole hvis man kunne få dispensation til at drive detailhandel nogle år i venten på en ny lokalplan for området. For ikke at foregribe den lokalplan stemte et flertal på seks mod én (DFs Walter Christophersen) imod at give dispensation.

»Detailhandlen er presset overalt, og beliggenhed er vigtigere end nogensinde. I Hundested var centrum tidligere Nørregade, men med tiden er byens naturlige centrum flyttet ned på Hundested Havn. En udvikling, der i mine øjne har styrket Hundested muligheder for at overleve som en mindre handelsby. Havnen tiltrækker nu rigtig mange besøgende hvert år, der er essentielle for at understøtte vores lokale butikker,« skriver Sune Raunkjær på Facebook.

Han tilføjer, at han personligt gerne havde set mulighed for detailhandel i det tidligere Egeværk og noterer, at han siden sit formandsskab for Hundested Erhverv har kæmpet for og håbet på øgede muligheder for detailhandel på Hundested Havn.

»Jeg ville have stemt ja til sportsbutik på Hundested Havn. Det fungerer mange andre steder i landet, fx Gilleleje, Rønne, Ebeltoft m.m. og desuden synes jeg, at det ville udvikle Hundested Havn i en positiv retning.« skriver Frederik Germann om samme spørgsmål.

- Jeg ville have stemt for en sportsforretning på Hundested Havn. Det er vigtigt, vi støtter handelslivet. Men det var en udvalgssag, og jeg er ikke med i det udvalg, siger Susan Eirfeldt.

Hundested Havn ønsker, at en ny lokalplan giver mulighed for detailhandel på havnen modsat de nuværende bestemmelser for »Kulturmolen« med kunsthåndværk, udstilliinger m.v. I Venstre er man enige om, at det haster med en ny lokalplan.