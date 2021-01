Det ukendte købsforsøg: Allerede for 13 år siden forsøgte kommunen at købe Nordmolen

Se billedserie For 13 år siden forsøgte Halsnæs Kommune at købe Nordmolen af Hundested Havn. Købsforsøget har ikke tidligere været omtalt i offentligheden.

HANDELSHISTORIK: I 2007 strandede en købsaftale mellem Hundested Havn og Halsnæs Kommune. Havnen krævede 35 millioner for sin del af Nordmolen - tre gange så meget, som kommunen kunne betale.

Halsnæs - 05. januar 2021 kl. 04:57 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

I månedsvis har forhandlingerne om en købsaftale mellem Halsnæs Kommune og Hundested Havn stået på. De færreste ved dog, at parterne allerede for 13 år siden stod i samme situation. Halsnæs Kommune forsøgte nemlig i 2007 at købe Nordmolen af Hundested Havn - et købsforsøg som indtil nu har været ukendt for offentligheden.

Frederiksborg Amts Avis er kommet i besiddelse af flere dokumenter fra dengang, som kaster lys over begivenhederne for det lille stykke af havnen, som i dag mest er kendt for ramponeret asfalt og en grøn lagerbygning, men som har været udset til hjemsted for både etagebyggerier og arktiske museer.

Millioner til forskel Forhandlingerne i 2007 nåede aldrig så langt som nu. Det skyldes, at parterne aldrig lykkedes med at nå til enighed om en pris for havnearealet. Faktisk lå de temmelig langt fra hinanden.

Hundested Havn fik i foråret 2006 en statsautoriseret mægler til at vurdere havnearealet. Mægleren estimerede, at arealet havde en værdi på 55-60 millioner kroner såfremt kommuneplanens rammebestemmelser for området blev ændret. Det ville åbne op for opførelsen af 10.000 kvadratmeter boligbyggeri i flere etager.

I følge et udkast til en købsaftale fra marts 2007 endte havnen dog med at forlange mindre. 35.000.000 kroner ønskede havnen for at afstå sin del af Nordmolen.

Den pris var kommunen ikke i stand til at imødekomme. Faktisk var man ikke engang tæt på. Indstillingen fra kommunens direktion til byrådet var et mandat på en tredjedel af det beløb.

Nordmolen udgør bare en lille del af Hundested Havn, men har været udset til at blive både arktisk center og etagebyggeri. Indtil videre står den grønne hal og ramponerede asfalt dog stadig. Foto: Kasper Dønbo

»Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets afgørelse, at kommunen tilbyder at fortsætte forhandlingerne med Hundested Havn I/S om køb af arealerne på Nordhavnen til en pris på 12 millioner kroner«, lyder det i et mødereferat fra 2007.

Kommunen havde fået konsulenter til at regne på, hvordan Nordmolen kunne bebygges og nåede frem til tre modeller, der ville give mellem 20 og 100 lejligheder på arealet.

»De 3 modeller ligger meget fjernt fra de forudsætninger, der ligger til grund for mæglernes indledende vurderinger (10.000 etagemeter) og de forudsætninger, som kommunen havde for at gå ind i de indledende forhandlinger om køb af arealer på Nordhavnen«, lyder det i et internt kommunalt dokument fra 2007.

Her fremgår det også, at kommunen overvejede at bruge arealet til lystbådehavn og strandpromenade.

Forhandlingerne brød efterfølgende sammen.

Født i en fusionstid Ideen til det ukendte købsforsøg af Nordmolen kom i det såkaldte Sammenlægningsudvalg, som var blevet nedsat i Frederiksværk og Hundested kommuner inden den fortstående kommunesammenlægning.

I april 2006 drøftede udvalget udviklingen af Hundested Havn og på et møde den 5. december 2006 besluttede politikerne at igangsætte et arbejde, der skulle »muliggøre omdannelsen af Hundested Havn«.

Men Hundested Havn og kommunen var ikke enige i byudviklingsplanerne for havnen og udviklingsplanerne for erhvervsområderne på havnen. For at imødekomme parternes forskellige ønsker indledte man derfor forhandlinger om et areal på Nordmolen, som kommunen ville købe og have disposition- og udnyttelsesret over. Cirka 17.000 kvadratmeter inklusiv en del af havnebassinet.

Faktor 17 Cirka ni år senere var rollerne byttet om. Hundested Havn var nu køber, og Halsnæs Kommune var sælger. I 2015 færdiggjorde parterne en handel, som sikrede Hundested Havn kommunens andel af Nordmolen. Prisen var 2,5 million kroner - 17 gange mindre end havnen ønskede for sin halvdel i 2007.

Købssummen spiller også en væsentlig rolle i den nuværende handel, som parterne løfter sløret for på et pressemøde i dag. Beløbet ligger i følge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger markant lavere end, hvad havnen ønskede i 2007, og markant højere end havnen selv gav i 2015.

Undervejs i de nuværende forhandlinger er der ikke sluppet mange detaljer ud om købssum, størrelsen på grunden og de mange juridiske betingelser, som de to parter ønsker nedfældet i aftalen. I udkastet til købaftalen fra 2007 kan man dog se flere af parternes betingelser. Havnen betingede sig, at handlen blev godkendt på en generalforsamling i havnen, mens kommunen havde flere forbehold. Man ønskede tilsagn fra overordnede planmyndigheder om, at der kunne bygges i området, udgifterne til at fjerne forurening måtte højst beløbe sig til et vist bekøb og tilstanden på spunsvægge, havneværker og stensætninger skulle være i ordentlig stand.

På den sikre side Kommunen har denne gang haft både advokater og flere mæglere til at vurdere sagen, fordi kommunen rent lovgivningsmæssigt ikke må give en pris, der er højere en markedsprisen. For at sikre, at det er tilfældet stemte et politisk flertal fra SF, Venstre og Socialdemokratiet på et virtuelt byrådsmøde i december for at indhente yderligere en ejendomsvurdering fra en mægler. Den kom senere på måneden i hus, hvorefter parterne på et ekstraordinært møde stemte endegyldigt for købsaftalen.

- Efter at vi har fået den seneste mæglervurdering af grunden er det efter advokatens vurdering tydeligt at den aftale der foreligger kan indgåes på de præmisser der er lavet, og vi kan indgå en aftale om at købe grunden, sagde borgmester Steffen Jensen (S) til Frederiksborg Amts Avis efter det ekstraordinære byrådsmøde.

Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod aftalen med havnen, og Dansk Folkeparti gjorde det klart, at de mener, at Hundested Havn på urimelig vis bliver økonomisk begunstiget af offentlige midler via købsaftalen.

Lige ved og næsten Den endelige købsaftale bliver fremlagt på et pressemøde senere i dag af parter fra Hundested Havn, Halsnæs Kommune og de politiske partier bag aftalen. Det sker cirka et halvt år efter, at de selvsamme parter ud af det blå indkaldte til pressemøde på havnen og løftede sløret for, at der var indgået en aftale om et køb.

Udmeldingen var mildest talt overraskende.

Havnen havde gennem årene fremlagt flere mulige boligbyggerier for kommunen, men havde aldrig for alvor været tæt på at realisere planerne. Det ændrede sig i 2019, da Hundested Havn og borgmester Steffen Jensen holdt en stribe møder, og et overvældende flertal i byrådet stemte efterfølgende for at udarbejde en lokalplan, som skulle rumme et boligprojekt med 10 bygninger med forskellige højder og udformninger, havnepromenade, boliger og erhverv.

Kommunens køb af Nordmolen sætter imidlertid en stopper for havnens omdiskuterede planer om et større boligprojekt på området og åbner mulighed for, at molen istedet kan anvendes til etablering af et arktisk center, hvis man kan finde den nødvendige finansiering til det.