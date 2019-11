Ansatte i økonomiforvaltningen overværede tirsdagens byrådsmøde med budgetvedtagelsen. Foto: Niels J. Larsen

Det sagde de også i går...

Halsnæs - 06. november 2019

14 af byrådets 21 medlemmer nåede at tage ordet på de knap to timer debatten om de kommende års budget tog på byrådsmødet tirsdag aften, inden Halsnæs-politikerne - hvoraf en del tidligere havde været ude at røre sig til affaldsindsamling - fik lidt ekstra motion ved at rejse og sætte sig under de formelle afstemninger om budgetaftalen.

Byrådsmødet med den endelige vedtagelse af budgettet blev traditionen tro overværet af medarbejdere fra kommunens økonomiafdeling, og de fik stor ros undervejs for den måde de havde serviceret politikerne på i forløbet. Ligesom der lød anerkendelse af de mange indsendte høringssvar, der viser borgernes store interesse

Udover hvad der er gengivet i Frederiksborg Amts Avis onsdag og på sn.dk er her yderligere lidt pluk fra debatten:

Michael Thomsen (V):

- Hvis vi kigger på de pejlemærker og ønsker til budgettet som Venstre fremhævede forud for forhandlingerne, så kan vi sætte et grønt flueben ud for nærmest samtlige. Det er klart at vi på en række områder havde investeret mere, hvis vi ikke skulle finde kompromiserne, men samlet set er vi meget tilfredse.

Anja Rosengreen (SF):

- En af målsætningerne for det politiske udvalg miljø og plan, er en samlet plan for udvikling af Hundested by og havn. Det sættes der nu penge af til, sammen med udforskning af drømmen et arktisk center - tænk hvis det kunne blive en realitet, det er mere aktuelt end nogensinde, både natur-, geo- og sikkerhedspolitisk.

Thue Lundgaard (EL) om flere penge til børneområdet:

- Det er ikke et stort løft. Jeg håber at Christiansborg kan gå ind og finde de voksne, som er blevet væk.

Steen Hasselriis (V) om den kommende dialogproces på kulturområdet:

- I Venstre er vi optaget af at Gjethuset kan komme til at spille en større rolle og blive brugt flere af døgnets timer.

Helle Lunderød (S):

- Det er den tid på året, hvor jeg på budgetmøderne siger at kulturen ikke er en bare kan- men en skal-ting. Når jeg ser på de punkter, som er kommet med, er der en rød tråd der handler om børn og unge.

Thomas Møller Nielsen (V) sammenlignede budgettet med den store bagedyst:

- På vores kommunale kagebord står i dag en budget kage som de fleste vil kunne sætte tænderne i - den har fylde, kvalitet og en stærk bund frembragt af kommunens dygtige administrative personale - og så er den tilpas kaloriefyldt ikke for luftig men med et godt bid i. (...) Årets budget glider langt nemmere ned end sidste års tornefyldte og bitre budget huske kage... Vi nok tættere på en drømmekage og det har som politiker været rart ikke at skulle forholde sig til smertefulde besparelser.

Sune Raunkjær (V):

- Nu kommer det: Jeg vil virkelig rose borgmesteren for i al kommunikation at have haft et klart budskab om pas nu på pengene. Du har modstået fristelsen og udover at være en flink person med stor passion for Liverpool, ligesom jeg, vil jeg gå så langt som at sige, at du måske ikke er så meget socialdemokrat så det gør noget.

Walter Christophersen (DF):

- Det er ikke nogen hemmelig at Dansk Folkeparti har haft kritk af folkeskolen i mange år. At vi er efter folkeskolken mener vi er med god grund. I sidste periode fik vi sammen med Venstre oprettet Vinderød Privatskole og Skolen ved Havet udover Halsnæs Lilleskole. Siden siger tallene at 21 procent vælger en privat skole, og det forstår jeg godt.

Sarah Lindemann Thøgersen (S) til Walter Christophersen:

- Jeg er socialdemokrat og skolelærer. Det kunne ikke være værre i Dansk Folkepartis øjne. Jeg bliver harm når man taler folkeskolen ned, du sidder i byrådet og har også et ansvar, du burde tale den op. Vi har i udvalget vært på tur rundt på vore folkeskoler, jeg husker ikke du har været med og tale med vores personale.

Helge Friis (S) til Walter Christophersen:

- Jeg efterlyste hvilken menneskesyn, der lå bag ved, og det fik jeg klart at vide på folkeskolen. at hvis folk vil deres børn det bedste skal de sætte deres børn i privatskolen og en vis herre kan tage de sidste. Det er et menneskesyn, der er til at tage at føle på. Også dine udgydelser om vores ansatte i folkeskolen er til at tage at føle på.