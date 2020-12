Juleugen (22.-28. december) bød på en ny kedelig smitterekord i Halsnæs. På to uger er smittetallet mere end fordoblet. Kilde: Statens Serum Institut.

Det blev en covid jul

For første gang røg antallet af nye covid-19 tilfælde over de 100 på en uge - ret eftertrykkeligt endda: 125 blev testet positive for covid-19 fra tirsdag 22. december til mandag 28. december. Den hidtidige smitterekord, som blev sat ugen forinden, lød på 93.