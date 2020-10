Det GROr i Naturlejren

Sigurd von Bülow og Michael Vesthardt har indgået et nyt samarbejde med eventfirmaet Gro Nu. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Halsnæs - 12. oktober 2020 kl. 12:36 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Den urørte natur i Naturlejren har over sommeren været et tilløbstykke, men nu knopskyder det også i lejrens bygninger. GRO Nu ApS bliver nemlig primær eventpartner og får kontor og 72 hektar at boltre sig på hos Naturlejren - lige ud til Arresø i Nordsjælland.

Målet med samarbejdet er at blive Nordens førende samlingspunkt for oplevelser i naturen. Fokus er på pædagogisk formidling og færdigheder inden for friluftsliv, hvor bæredygtighed er centralt og naturoplevelser står i stærk kontrast til storbylivet.

- Visionen med Naturlejren er at skabe et centrum for klima, bæredygtighed og sundhed lige i det grønne hjerte af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Dette skal ske i pagt med naturen og med aktiviteter i naturen, og det er netop derfor, vi har indgået et samarbejde med GRO, siger Michael Vesthardt, ejer af Naturlejren.

Han købte i 2018 Auderødlejren for for ti millioner kroner. På det tidspunkt havde lejren, som tidligere været hjemsted for soldater i Søværnet og flygtninge i Røde Kors-regi, stået tom i årevis. Men i sommer åbnede ejerne portene til Naturlejren, hvor man kan gå på opdagelse i det store naturområde og de forladte bygninger. Lejren er første skridt mod at gøre Auderødlejren til et klima- og bæredygtighedscenter, et projekt som blandt andet har fattet statens interesse.

Bruger naturen I mellemtiden kommer Naturlejrens 72 hektar til at danne rammerne om arbejdet med skræddersyede teamudviklings- og niche-arrangementer, som alle vil foregå i de fantastiske omgivelser og med respekt for naturen.

- Hos GRO finder du en unik sammensætning af kompetencer; friluftsliv, ledelse, restauration, projektledelse, planlægning og afvikling af events og - ikke mindst - kærlighed til og respekt for naturen. Netop det, at Naturlejren har fokus på klima, bæredygtighed og sundhed rammer lige ind i det, vi tror på i forhold til at bruge naturen som et rum for såvel personligudvikling som gode natur - og friluftsoplevelser, siger Steffen Svinth Thommesen, Partner i GRO Nu ApS.

Fuld gang i ferien GRO arrangerer deres første aktiviteter i lejren i efterårsferien fra den 12. til 16. oktober fra klokken 09.30 til 15.30.

Her skal deltagerne blandt andet være udenfor og lege med båltænding, madlavning over bål, på rundtur i den efterladte svømmehal fra Netflix-serien »The Rain« og andre hyggelige aktiviteter.

Workshoppen er egnet til familier med børn fra ca. 4-12 år, og alle opfordres til at være praktisk klædt på.

Prisen er 200 kroner for børn (op til 12 år) og 300 kroner for voksne. Det giver foruden indgang til Naturlejren også adgang til materialer, frokost, kaffe og kakao. Billetter kan findes via Gro Nus hjemmes.

Ønsker man at deltage i det dystopiske fremtidsscenarie »Velkommen til 2040 - We didn't make it«, hvor Naturlejren giver sit bud på, hvad der sker, hvis vi ikke lever op til klimamålene, så kræver det, at man køber billet på naturlejrens hjemmeside. Det er alle dage i efterårsferien fra klokken 16-22.