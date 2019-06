Se billedserie De lokale krykker kan nu købes både i England, Belgien, Luxembourg og Japen. Foto: Vilhelm Hertz

Designkrykker har fået ben at gå på: Er nået helt til Japan

Halsnæs - 20. juni 2019 kl. 04:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er langt fra Hundested til Japan, især hvis man er på krykker. Ikke desto mindre er det lykkedes Kristoffer Vilhelm Pedersen og Thomas Hertz at nå udover Danmarks grænser til både Europa og Østen med deres håndlavede og specialdesignede hjælpemiddel til gangbesværede. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Krykken bliver kun solgt i store byer; Tokyo, London, Antwerpen og Hundested, siger Kristoffer Vilhelm Pedersen og griner under sin sorte bowlerhat.

De to herrer står bag virksomheden Vilhelm Hertz, der skræddersyr specialdesignede krykker efter kundens behov og mål. De første prototyper blev udarbejdet i et lille værksted på Amtsvejen og var klar for tre år siden. Nu kan de ikke kun købes i Danmark, men også i Belgien, Holland, Luxembourg, England og Japan.

- Og der er flere forhandlere på vej, siger Kristoffer Vilhelm Pedersen og fortsætter:

- Vi kan ikke leve af Danmark alene, dertil er markedet for småt, så vi vil gerne have flere forhandlere både i Danmark og udlandet - for eksempel Tyskland og Frankrig, som er store markeder.

Vejen mod udlandet har været brolagt med messer, fondsstøtte og tilfældige møder med stort afkast.

En kvindelige modesigner, der netop var blevet opereret, havde således brug for en krykke inden modeugen i København. Hun entrerede med Vilhelm-Hertz og gjorde dem samtidig opmærksom på, at de burde søge midler fra Statens Kunstfond - en mulighed virksomheden end ikke have overvejet.

Sidste år modtog Vilhelm-Hertz støtte fra Statens Kunstfond, og med krykkerne under armen fandt Kristoffer Vilhelm Pedersen og Thomas Hertz vej til messerne Health and Rehab Scandinavia i Bella Centeret og Rehacare i Düsseldorf.

- Hjælpemiddelmessen i Tyskland er gigantisk med syv store haller. Vi fik en fantastisk modtagelse og nåede at dele 4.-5.000 visitkort ud til de mange mennesker, som nærmest stod i lag om vores stand, siger Kristoffer Vilhelm Pedersen.

Messen i Bella Centreret fik endnu mere betydning. Her kom Vilhelm-Hertz i snak med en designer fra Tokyo i Japan. Det førte til et besøg i værkstedet i Hundested og siden flyttede japaneren ind hos Kristoffer Vilhelm Pedersen.

- Han kom i praktik og boede hos os i flere måneder, hvor han lærte om krykkerne, hvordan vi udformer dem og skræddersyr dem til kundens behov og mål. Her fandt vi også ud af, at krykker til japanere for eksempel skal være lidt smallere, siger Kristoffer Vilhelm Pedersen.

Japaneren er nu ved at åbne butik i hjemlandet og rejser rundt i Japan og fortæller om krykken. Og selvom butikken ikke har slået dørene op endnu, er bestillingerne allerede begyndt at tikke ind.

Ideen om en designerkrykke satte sit første aftryk i Hundested i 2014. Her blev Kristoffer Vilhelm Pedersen kontaktet af en kvinde, som ikke var ikke tilfreds med, at man som krykkebruger kun havde ét valg - hospitalskrykken. Udover en gut i South Dakota, som lavede krykker, der afsatte peace-tegn i jorden, eksisterede der dengang ikke et marked for designerkrykker.

Fem år senere er situationen en helt anden.

- Der sker virkelig noget på markedet for hjælpemidler. Tidligere gik man ikke op i det smukke design, men nu er der bare inden for vores lille felt kommer krykker fra Tyrkiet og Spanien som også går op i design og for eksempel er udformet som flamingoer, siger Kristoffer Vilhelm Pedersen.

Vilhelm-Hertz arbejder på at få en god del af markedet. De ønsker ikke at nævne konkrete salgs- og regnskabstal, men slår fast, at de er tilfredse. Også selvom krykkerne endnu ikke er en levevej for dem.

- Det går hurtigt nu, men vi kan stadig følge med, og det er vigtigt, siger Kristoffer Vilhelm Pedersen.

Virksomheden laver tre krykker i tre størrelser. Materialerne er primært naturlige, som håndtag af røget eg, ben af bambus og læderarmstøtter, eller nøje udvalgt på grund af deres effekt. Som eksempelvis benet af fjedrende aluminium, som giver sig, giver fremdrift og sikrer, at kunden ikke får slag op gennem systemet

Alt bliver lavet i hånden.

- Vi skal ikke op i højere skala, end vi stadig kan lave det i hånden. Det skal ikke masseproduceres. Ligner nu laver vi krykkens svar på Rolls Royce, så hvorfor begynde at lave en Trabant bare for, at samlebåndet kører hurtigere, spørger Kristoffer Vilhelm Pedersen.

Krykken skal flytte mere end gangbesværede personer. Den skal også rykke samfundets opfattelse af krykkebrugere og hjælpemidler.

Kristoffer Vilhelm Pedersen sidestiller krykkerne med et par briller. Han argumenterer for, at man aldrig spørger en brillebærer, hvad vedkommendes øjne fejler, men oftere komplimenterer et par flotte briller. For krykkebrugerne er det lige omvendt, mener han.

- Her er fokus er på problemet, ikke hjælpemidlet. Her er du stigmatiseret som bruger, ikke som kunde. Det skal vi udover, for der er stor forskel på at have et handicap og føle sig handicappet, og der ligger meget værdi i, at folk med funktionsnedsættelse kan se sig selv, som kunder der køber deres egne ting og ikke bare brugere af hjælpemidler.

Håbet er derfor, at krykken på samme måde som en stok eller et par briller med tiden kan blive opfattet mere som et »accessorie« end et hjælpemiddel.

- Det skal være noget, man bærer stolt, som ikke bare bliver stillet i skabet. Men det handler meget om folks »mindset«, siger Kristoffer Vilhelm Pedersen.