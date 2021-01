Der var engang en rundkørsel

I den forbindelse var Frederikssundsvej spærret for trafik i weekenden fra fredag kl. 19 til mandag kl. 5.

"Arbejdet gik som det skulle, og trafikafviklingen forløb tilfredsstillende. Vi forventer ikke, at det bliver det nødvendigt at lukke helt af for trafikken mere, som i denne weekend," fortæller projektleder Dorthe Hvid, Vejdirektoratet.