De ældre skal ikke spises af med færre frikadeller. "De skal ikke være gidsler i en ideologisk kamp i de sidste år af deres liv," siger Torben Hedelund. Arkivfoto.

Der skæres ikke i kødet

Plejehjemsboere i Halsnæs kan fortsat få frikadeller, hakkebøf og flæskesteg i samme mængde som før

Halsnæs - 17. april 2021 kl. 06:11 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

I Halsnæs Kommune får beboerne op kommunens plejecentre samt visiterede hjemmeboende mad fra selskabet "MAD til hver DAG".

I øjeblikket får138 hjemmeboende og ca. 240 borgere i plejeboliger mad her fra.

Halsnæs har indgået leveringsaftale med MAD til hver DAG sammen med Albertslund, Allerød, Frederikssund og Hillerød kommuner.

En ny aftale, som skal gælde frem til 1. april 2025, er forhandlet på plads og skal nu godkendes i de fem kommuner.

Kostens sammensætning ændres i retning af flere kostfibre, grøntsager og vegetabilsk protein.

Der var lagt op til, at kødportionerne generelt skulle gøres mindre. Men det protesterede repræsentanter fra to kommuner imod, bl.a. byrådsmedlem Torben Hedelund (S).

De ældre skal ikke være gidsler

"MAD til hver DAG ville skære ned på mængden af kød i portionerne med det argument, at vi skal spare CO2 for at opføre os globalt ansvarligt," fortælle Torben Hedelund og fortsætter:

"Det mener jeg er signalpolitik, som overhovedet ingen praktisk effekt har på, om kloden går under eller ej."

"Vi har i Halsnæs en ældrepolitik, som tager udgangspunkt i de ældres ønsker for livet, og der bør ikke skæres ned på mængden af kød i retterne, med mindre det er noget, de selv efterspørger. De ældre skal ikke være gidsler i en ideologisk kamp i de sidste år af deres liv," fastslår Torben Hedelund.

Det er nu præciseret, at borgerne fortsat kan modtage kød i de portionsstørrelser, de har været vant til - fx hakkebøf, frikadeller og flæskesteg.

Flere vegetarretter på menuen Der er 12-14 hovedretter at vælge imellem på den ugentlige menuplan. Fremover vil 1-2 af disse være vegetariske for at imødekomme en øget efterspørgsel på vegetarretter - bl.a. fra borgere af anden etnisk oprindelse end dansk.

"Med hensyn til vegetabilske retter, så bliver der flere muligheder end tidligere, og det er fornuftigt. Men der er stadig frit valg, om man vil bestille vegetar- eller kødretter," understreger Torben Hedelund.

Ældreråd tilfreds Halsnæs Ældreråd er tilfreds med, at der ikke skæres i de tildelte kødrationer. Det ville have været et indgreb i den enkelte borgers ret til selvbestemmelse, fastslår Ældrerådet i sit høringsvar.

Halsnæs Ældreråd slutter med at gøre opmærksom på, at de tre af rådets medlemmer, som er med i MAD til hver DAGs spisepanel, har et positivt indtryk at den mad, som bliver leveret.