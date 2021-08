Se billedserie Den gamle trelængede landejendom på Hanehovedvej 151 er ved at blive revet ned for at gøre klar til opførelsen af 70 nye boliger på Hanehoved. Fotos: Kim Larsen

Der gøres klar til 70 nye boliger på Hanehoved

Den gamle landejendom på Hanehovedvej 151 rives ned for at give plads til nye boliger

Halsnæs - 18. august 2021 kl. 09:29 Af Kim Larsen

Det var ikke alle beboere i parcelhuskvarteret kvarteret ved Mariagårdsvej, som var lige begejstrede, da planerne for 70 nye boliger på et 19.181 m2 stort grønt område mellem Hanehovevej og Gammel Møllevej kom frem.

Et lokalplanforslag blev mødt med protester fra en stor del af beboerne i området. De gav udtryk for, at det planlagte byggeri ikke vil passe ind i landskabet og de omkringliggende boliger.

Mange var også bekymrede for, at de mange ekstra boliger ville medføre trafikale problemer.

Efter høring og tilretninger i projektet, vedtog Halsnæs Byråd i november 2020 en lokalplan for området, der giver mulighed for at opføre op imod 70 boliger i 1 1/2 plan.

Boligerne bliver i størrelsen fra ca. 65 til 95 kvm., primært tiltænkt målgruppen 50-60+.

Boligerne opføres i to gange to boliggrupper/længer, som ligger i forlængelse af hinanden i retningen nord-syd.

Trampestien gennem området, som i dag forbinder de to dele af Mariagårdsvej, erstattes af en ny offentlig stiforbindelse gennem det bebyggede område.

Projektet skal indeholde et fælleshus med overnatningsfaciliteter for gæster og mulighed for carport ved hver bolig.

Vejadgangen til de nye boliger bliver direkte fra Hanehovedvej, således at hverken Mariagårdsvej eller de øvrige mindre veje belastes af trafik til og fra det nye område.

Projektet vil afslutte den oprindelige første udbygningsfase på Hanehoved, som blev indledt sidst i 1960'erne.

Landejendom rives ned Den eneste bebyggelse på området, en stråtækt gammel landejendom opført i 1857, er nu ved at blive revet ned for at give plads for det nye byggeri.

Det er desværre ikke lykkedes Halsnæs Avis at få bygherren i tale til denne artikel.