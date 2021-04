Der blev gået til stålet

I de sidste minutter inden pausen slog FFK til igen. Først scorede Christian Konradsen til 2-1 da han iskoldt sendte et straffespark i netmaskerne og umiddelbart efter bragede Nicholai Christiansen bolden i nettet via undersiden af overliggeren efter oplæg fra Casper Madsen.

Formstærke Marc Oxenløve indledte målscoringen, da han med et drøn med venstrepoten sendte et frispark direkte i kassen. En flot scoring, cool sat ind fladt ved den ene målstolpe.

Kogte over

De to hurtige scoringer fik frustrationerne i kog hos hjemmeholdets spillere, der kom meget aggresivt ud til 2. halvleg.

Det udmøntede sig i flere hårde frispark og en efterfølgende ond stemning på banen. Kampens udemærkede dommer havde travlt med at uddele kort, flere gule, samt et enkelt rødt til en af hjemmeholdets spillere der kogte fuldstændig over.

Midtvejs i halvlegen blev den sidste scoring sat ind. Det var indskiftede Andreas Henriksen som nærmest serverede bolden til Andreas Gaddrup der havde let ved at heade opgørets sidste scoring i kassen. Flot assist og sikker scoring.

Herfra kørte FFK sejren stille og roligt hjem til tre sikre point i topstriden, hvor holdet i skrivende stund fører rækken med en forspring på fire point ned til Skævinge.

Næste match er den kommende lørdag, hvor Snekkersten gæster Frederiksværk.