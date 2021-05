Se billedserie Tanken er her nået cirka halv højde. Thomas Møller Nielsen og Jacob Kaae Lind Nordqvist, henholdsvis formand og direktør for Halsnæs Forsyning. Den store 'termokande' ventes at være klar til drift sidst i september eller i starten af oktober, inden fyringssæsonen for alvor sætter ind. Foto: Kim Larsen.

Den største termokande i Halsnæs

En kæmpe varmeakkumuleringstank er ved at skyde i vejret hos Halsnæs Forsyning på Havnevej i Frederiksværk

Halsnæs - 31. maj 2021 kl. 09:26 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Det er ikke et 'Stålsat By'-projekt, selvom materialet er stål. En kæmpe tank er ved at blive opført hos Halsnæs Forsyning på Havnevej, Frederiksværk.

Det er en VAK (varmeakkumuleringstank), en slags kæmpe stor termokande, der kan gemme varmt fjernvarmevand, til der er behov for at bruge det.

Tanken bliver ca. 24 meter høj og knap 17 meter i diameter. Den vil kunne rumme 4.468 kubikmeter 95 grader varmt fjernvarmevand.

Det er nok til at varetage varmeforsyningen af Frederiksværks i ca. 7 timer - f.eks. i tilfælde af nedbrud på en af fjernvarmeværkets ovne.

Energilagring Energilagring er en stor udfordring. Det er dog væsentligt lettere at lagre energi til fjernvarme end at lagre elektrisk energi fra f.eks. vindmøller.

Hvis energien kan lagres, giver det mulighed at producere varme, når udgifterne er lave - og levere den når udgifterne er høje.

"På varmeværket producerer vi varme ved at brænde træflis, træpiller og biodiesel. Træflis er billigere end træpiller, mens biodiesel er det dyreste. Derfor benytter vi kun biodieselkedlerne, når behovet er allerstørst," fortæller direktør for Halsnæs Forsyning, Jacob Kaae Lind Nordqvist, og fortsætter:

"Det kan være en morgen i februar med 10 graders frost, hvor der er et stort behov for varmt vand og derfor et stort forbrug i nettet. Så kan vi være nødsaget til at bruge biodieselkedlerne."

"Men hvis vi har lagret fjernvarme i en VAK, så er sandsynligheden for denne situation mindre, hvilket både giver en mere stabil drift og færre omkostninger," fastslår Jacob Nordqvist.

"Det er en meget effektiv termokande. Vi forventer at kunne spare brændsler for 0,5 mio. kroner årligt," supplerer Thomas Møller Nielsen og fortsætter:

"VAK'en koster 13 mio. kroner. Det er en god investering, for udover at spare brændsler så er der 'sidegevinst' i form af øget forsyningssikkerhed. Og så er VAK'en en forudsætning for en større grøn omstilling."

Varmepumper og overskudsvarme At kunne lagre varmt vand giver mulighed for at tænke i grønne baner.

Halsnæs Forsyning har akutelle planer om etablering af el-baserede varmepumper.

Der kan så produceres fjernvarme med lavt el-forbrug, f.eks. når det er varmt udenfor, og/eller når elprisen er lav. Det varme vand lagres så i VAK'en og kan leveres, når det er koldt udenfor og elprisen er højere.

For en del år siden aftog fjernvarmeværket spildvarme fra Stålvalseværket. Måske det kan komme på tale igen.

Med en VAK vil overskudsvarmen kunne gemmes og leveres til forbrugerne, når de har behov for varmt vand.

Halsnæs Forsyning er derfor allerede i gang med at undersøge mulighederne for et samarbejde om genbrug af overskudsvarme fra produktionsprocessen fra en af de nærliggende industrivirksomheder.

Hvilken virksomhed der er tale om, ønsker Thomas Møller Nielsen og Jacob Nordqvist ikke at melde ud på nuværende tidspunkt - det er for tidligt i processen.