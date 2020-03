Se billedserie Den kule kile blev opfundet for 50 år siden af en tømrermester og hans svigersøn for at klodse gulve op. Foto: Knudsen Kilen

Send til din ven. X Artiklen: Den gule kilde fylder 50 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den gule kilde fylder 50 år

Halsnæs - 11. marts 2020 kl. 09:26 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er der trægulv i dit hjem eller på dit arbejde, så er der en god sandsynlighed for, at du er i nærkontakt med et meget karakteristisk produkt fra den danske virksomhed Knudsen Kilen hver dag uden at vide det. Mange gulve er nemlig klodset op med den gule kile, der alene i 2019 er solgt i otte millioner eksemplarer.

Men en vis bestanddel af de mange kiler ender over gulvene og i klemme under dørene i private hjem, på kontorer og i værksteder. Det er nemlig i rollen som dørstopper, at kilen gør sig mest bemærket. Det har man ikke noget imod hos Knudsen Kilen:

- Det har altid været en stående joke i firmaet, at vi er mest kendt for at producere dørstoppere. For bliver kilen brugt til sit rigtige formål, skal man jo helst ikke bemærke, at den er der, forklarer salgschef for Knudsen Kilen, Henrik Lund.

Uændret i 50 år Den første gule kile så dagens lys i 1970, da tømrermester Johannes Knudsen slog sig sammen med sin svigersøn, Christian Overland. Som tømrermester var Johannes Knudsen træt af at slæbe mursten eller lignende op på sjette etage, når gulvene skulle klodses op, og sammen med Christian Overland fødes idéen til et let alternativ til opklodsning i tidens nye supermateriale: Plastik.

- Ved at producere kilerne i plast udfyldte de et tomrum i byggemarkedet og kunne masseproducere et langt bedre og billigere produkt end alternativerne, siger Henrik Lund. Han tilføjer:

- Og de ramte plet fra begyndelsen. For vores nuværende kiler er identiske med den oprindelige, der nu har 50 år bag sig.

Den familiedrevne virksomhed er i dag nået til tredje generation, og har siden 1991 drevet Knudsen Kilen A/S som søsterselskab af Knudsen Plast A/S. Efterfølgende er der blandt andet tilføjet styreklodser, afstandsbrikker og lyddæmpende systemer til sortimentet. De tilføjede egenskaber gør, at den gule kile også kan bidrage til at skabe et bedre indemiljø ved at nedbringe trinstøj i nye såvel som ældre bygninger, når de renoveres.

Den originale gule opklodsningskile er dog fortsat det mest populære produkt.

Holder i 100 år Plastkilerne fra Knudsen Kilen er udført i ensartet og genanvendeligt PE-plast, der kan indgå i bygningens cirkulære livscyklus. Materialevalget giver samtidig kilen en af dens vigtigste egenskaber:

- Kilerne er meget holdbare med en levetid på cirka 100 år. Så i mange tilfælde overlever kilerne den bygning, de oprindelig var brugt i. Om det er derfor, at kilerne ender som dørstoppere, ved jeg ikke. Men ser jeg en slidt kile brugt som dørstopper, skifter jeg den med glæde ud med en ny, siger Henrik Lund med et smil og fortsætter:

- De er så populære som dørstoppere, at en konkurrent i udlandet har lanceret en kopi i næsten samme gule farve. Og det udelukkende som dørstoppere. Det tager vi som et kompliment.