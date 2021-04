Her lå for kort tid siden et jorddige. Det er blevet fjernet uden tilladelse. Svend Petersen har nu søgt om at få lovliggjort fjernelsen. Arkivfoto: DN Halsnæs.

Den ene sag efter den anden i Melbykilen

Halsnæs Kommune har sit hyr med at holde snor i Svend Petersen, som har travlt med at omlægge sine jordarealer i den grønne kile i Melby

Halsnæs - 08. april 2021 kl. 15:43 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Først blev et beskyttet overdrev pløjet op, så blev et fredet dige jævnet med jorden, så blev der sat vildthegn op, og senest har ejer, Svend Petersen, søgt om tilladelse til at sætte læskure op på det beskyttede overdrev.

Natur og Miljø-afdelingen i Halsnæs Kommune har nok at se til for at sikre, at ejers omlægning af jordarealerne foregår efter gældende regler.

Overdrev pløjet og gødet Onsdag 7. april fik Natur- og Miljø en sag at forholde sig til, da der indløb en anmeldelse af, at der blev gødet på det beskyttede overdrev, hvilket ikke er tilladt.

Naturtypen overdrev findes på næringsfattig jord - hvis der tilføres næring i form af gødning, ødelægges den beskyttede naturtype.

"På baggrund af anmeldelsen 7. april, om at der blev gødet, var administrationen samme dag på besigtigelse," fortæller Lis Vedel, leder af Natur og Miljø. Hun fortsætter:

"Det blev konstateret, at der lå granulat af kunstgødning spredt på arealet, dertil friske kørespor. Overfor indgangen til overdrevet stod en bigbag med NPK-gødning."

I den verserende sag om det oppløjede overdrev modtog Svend Petersen 16. marts et varsel om påbud om retablering af overdrevet.

"Ejer har tilkendegivet, at han ikke mener, der er tale om beskyttet natur," fortæller Lis Vedel.

Hun oplyser i den forbindelse, at administrationen forventer snarest at træffe afgørelse om, at det er et overdrev, og samtidig giver et påbud om reetablering af overdrevet.

Diget der forsvandt Svend Petersen har også fået brev fra Halsnæs om muligt ulovligt forhold vedrørende fjernelse af beskyttet dige.

I sit høringssvar (7. april) ansøger ejeren om lovliggørende dispensation til fjernelse af diget.

Administrationen skal nu træffe afgørelse i sagen.

"Generelt kan jeg sige, at praksis er streng i forhold til at give dispensation," har Lis Vedel tidligere udtalt til Halsnæs Avis.

Hvis ikke der gives dispensation, er praksis, at Slots- og Kulturstyrelsen vil pålægge ejer at bringe det ødelagte dige tilbage til sin oprindelige tilstand.

Vildthegn får lov at stå Natur og Miljø har også tjekket op på, om de vildthegn, som er blevet sat op, overholder gældende regler.

"Ejer har fortalt, at han planlægger at afgræsse arealerne med kreaturer. Han har valgt at opsætte vildthegn, da arealerne så er forberedt til senere juletræsdyrkning. Hegnene svarer til de hegn, der p.t. er opsat omkring de eksisterende juletræsplantager i kilen," fortæller Lis Vedel og tilføjer:

"Administrationen har vurderet, at kommunen ikke kan gøre noget ved hegnene, som situationen er p.t."

Dog skal det undersøges nærmere om den del af hegnet, der opsat nær et offentligt vandløb, er lovligt.

"Administrationen påbegynder snarest sagsbehandling. I første omgang med henblik på at vurdere, om der er tale om forhold, der skal lovliggøres. Der må ikke uden tilladelse opsættes hegn nær offentlige vandløb," forklarer Lis Vedel.

Ansøgning om læskure Svend Petersen har i øvrigt ansøgt om opsætning af læskure - i første omgang kun på det beskyttede overdrev.

Denne ansøgning er vel at mærke modtaget INDEN læskurene er etableret.

Ansøgningen vil blive behandlet efter planloven, oplyser Lis Vedel.