Den Gyldne Tråd til Halsnæs

- Jeg er selvfølgelig glad for og stolt af at vinde prisen, og så er det rigtig dejligt at få et skulderklap for den indsats for børn og unge, som er omdrejningspunktet i projektet. Vi kan se, at projektet er med til at hjælpe børn og unge tidligere i et mistrivselsforløb, end vi havde mulighed for før. Det betyder, at vi med projektet er med til at forebygge længere og mere alvorlige sygdomsforløb hos børn og unge. At vi nu modtager Den Gyldne Tråd som anerkendelse for den indsats, der ligger bag projektet er selvfølgelig noget, der skaber glæde og giver blod på tanden for dels at fortsætte arbejdet og dels forsøge at udbrede det, siger Michael Thomsen.