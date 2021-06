Send til din ven. X Artiklen: Debat: Havn i Liseleje er uønsket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Havn i Liseleje er uønsket

Halsnæs - 03. juni 2021 kl. 14:11 Af Alice Jensen, Frederiksværk Kontakt redaktionen

HAVNEPLANER Man troede ikke sin egne øjne, da man i Halsnæs Avis i uge 21 kunne læse, at 'pengestærke' folk igen prøver at tromle en havn på Liseleje Strand igennem.

Man skriver om dispensation, som andre har fået, og går så lavt som at nævne legepladsen Havtyren, som alle børn, der kommer der, har stor glæde af, og en handicapsti, så også de mennesker har en mulighed for at komme til stranden. Høfderne har været en nødvendighed at etablere.

Man prøver minsandten også at 'vride armen om' på byrådet med en indsamling af 750 stemmer, som gør, at byrådet efter reglerne er nød til at genoptage sagen igen.

Det er meget usympatisk, hvordan man med snedige metoder bliver ved med at forsøge at trumfe den uønskede havn igennem på trods af tusindvis af mennesker, som i løbet at et år kommer for at nyde den dejlige frie Liseleje Strand med den flotte kystlinje.