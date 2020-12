Debat: En hån mod alle pendlere

Som pendler (100 km dagligt i over 30 år) er jeg afgjort tilhænger af og afhængig af velfungerende trafikløsninger. Derfor fantastisk godt at se bevillinger nu har muliggjort, at Vejdirektoratet har iværksat deres bud på en løsning af den trafikale flaskehals i Kregme med forbindelser videre mod Hillerød og Frederikssund - og omvendt.

Er bekendt med det ikke er et kommunalt projekt, men dog så vigtig for kommunens 'pendler skattekroner', at der må kunne appelleres til at få anlægsaktiviteterne genoptaget øjeblikkeligt - og på non stop.