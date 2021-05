De vilde haver breder sig i Halsnæs

En bevægelse med mere natur i haverne er ved at brede sig i Halsnæs, som er med i den landsdækkende konkurrence 'Danmarks Vildeste Kommune', udskrevet af miljøministeren.

Konkurrence eller ej, så har Erwin gennem nogle år arbejdet med at gøre sin have i Hundested mere vild med flere naturlige planter - et tema han har taget med i sit job som pedelmedhjælper på Frederiksværk Gymnasium og HF, hvor elever sidste uge stod for tilplantning med jernurt og katost foran skolens hovedindgang. Det sker som et praktisk indslag i biologiundervisningen.

"Her står rhododendron og påskeliljer, som er nogle fremmede planter, og det har vores insekter egentlig ikke så meget glæde af. Nu sætter vi nogle nye planter. som også kommer til at se godt ud og gavner insekter og fugle. Det handler om biodiversitet," fortæller Natasca fra 2. HF, og klassekammeraten Mathilde svarer prompte på spørgsmålet, om hvorfor det er så vigtigt: "Fordi vi er nogle svin og har alt for mange planter, der ikke er naturlige, og så har vores insekter ikke nok at leve af."

Begge elever har gang i hjemmeprojekter med mere natur i haverne, f.eks. flere bede med vilde blomster: "Man skal jo starte et sted."

Biologilæreren Stine synes, at Erwin har taget en god trend med til skolen, hvor udendørsarealerne med græs ikke bliver klippet som før, naturlige planter får lov til at vokse frem og nye planter får grobund som i eksemplet med bedet ved hovedindgangen.

"Det giver grundlag for mere biodiversitet på skolens område, og undervisningsmæssigt kan vi følge successionen, forandringen, se hvad der vokser frem og undersøge, hvilke insekter, fugle, dyr det tiltrækker. Det giver nogle gode inputs til undervisningen, og samtidig vokser naturens mangfoldighed omkring skolen," fortæller biologilæreren.

Erwin tilføjer, at græs og planter langs murene får lov at vokse, kompost og grene placeres i bunker, som dyrene kan boltre sig i, lige som der skabes nogle frit voksende områder på bl.a. skolens store sportsplads.